España continúa con solidez en la cabeza de la clasificación mundial de la FIFA, pese a ver cortada su racha de 43 partidos sin perder al caer frente a Inglaterra en la última jornada de la Liga de Naciones de la UEFA, en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid (2-3). Por el lado de la Selección Colombia se instala en el 'top-10'.

El conjunto de Luis de la Fuente, actual campeón mundial y de Europa, ha visto, no obstante, reducida su clara ventaja. Tiene 2004,48 puntos tras perder 8,68 con la derrota contra el equipo inglés, lo que le permite a Argentina, que en su último partido goleó a Costa Rica por 7-0, acercarse ligeramente con 1966,13.

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Francia (1950,82) e Inglaterra (1938,90) se aproximan también a la 'albiceleste', en tanto que Marruecos ha alcanzado su mejor clasificación histórica al subir al quinto puesto con 1809,37 en detrimento de Portugal (1801,28) y Brasil (1800,91), ahora sexta y séptima, respectivamente.

La Selección Colombia cierra el 2026 con un duelo de preparación contra Chile, en Santiago. Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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Bélgica (1790,37) y Países Bajos (1774,06) continúan en el octavo y noveno puesto y entra en el 'top diez' Colombia (1735,90), muy presionada por Alemania (1730,22).



México retrocede tres posiciones, hasta la decimotercera, con 1723,64; Uruguay sigue en la vigésima (1644,48) y Ecuador en la vigésima cuarta (1593,34); y Paraguay sube a la trigésima primera (1559,89).

Clasificación Mundial del ranking FIFA, tras la 'ventana' de noviembre:

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1. España 2004,48

2. Argentina 1966,13

3. Francia 1950,82

4. Inglaterra 1938,90

5. Marruecos 1809,37

6. Portugal 1801,28

7. Brasil 1800,91

8. Bélgica 1790,37

9. Países Bajos 1774,06

10. Colombia 1735,90

13. México 1723,64

20. Uruguay 1644,48

24. Ecuador 1593,34

31. Paraguay 1559,89

45. Panamá 1481,68

50. Venezuela 1461,58

51. Chile 1458,87

52. Perú 1458,73

55. Costa Rica 1440,00

68. Honduras 1373,07

97. Guatemala 1234,29

101. El Salvador 1212,40

132. Nicaragua 1108,33

136. R. Dominicana 1095,49

155. Puerto Rico 1031,43

162. Cuba 997,75