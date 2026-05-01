Luis Enrique, 'caliente' ante críticas por 5-4 con Bayern Múnich: "Hay opiniones de mier**"

El español Luis Enrique Martínez, entrenador del PSG, aseguró que "no hay que respetar todas las opiniones, porque las hay que son de mierda", en alusión a algunas críticas por la victoria de su equipo (5-4) en la ida del encuentro de Liga de Campeones sobre el Bayern Múnich.

"Como en cualquier cosa en la vida, hay opiniones de toda clase. No hay que respetar todas las opiniones, porque las hay que son de mierda. La mayoría está encantada con este tipo de fútbol, yo también. Lo importante es que los hinchas, los que aman el fútbol, hayan podido disfrutar", manifestó Luis Enrique, en la víspera del partido liguero ante el Lorient.

Para la vuelta del 6 de mayo, el técnico español dijo estar "tranquilo", a pesar de la baja por lesión de su lateral derecho titular, el hispano-marroquí Achraf Hakimi, con vistas al partido de vuelta de Liga de Campeones el 6 de mayo ante el conjunto bávaro.

"Es un titular, una máquina, está todo el tiempo a un nivel increíble. Equivale él solo a tres jugadores. Desgraciadamente, no estará en Múnich, pero estamos tranquilos. Como equipo, tenemos otras posibilidades de alto nivel", manifestó Luis Enrique, en la víspera del partido liguero ante el Lorient.



El asturiano celebró también el reciente regreso del internacional español Fabián Ruiz. "Es uno de los mejores medios del mundo. Cada vez que un jugador está de vuelta, es positivo. Mañana (ante el Lorient) es un buen momento para seguir sumando minutos e ir volviendo a ser lo más competitivo posible".

Publicidad

Luis Enrique volvió a hablar del "partido de fútbol único" que fue la ida de las semifinales de Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern, saldada el pasado martes con un trepidante 5-4.

"No puedo estar frustrado. Es un partido de fútbol único. El encuentro ha sido increíble porque los atacantes han superado muchas veces a los defensas, pero no porque hubiera un mal trabajo defensivo. Eso es lo que hace que el partido sea magnífico", dijo el exseleccionador de España y antiguo entrenador del Barcelona.

Publicidad

"El Bayern -añadió- es el rival más fuerte al que me he enfrentado con el PSG. Así que ya estoy muy contento por haber ganado. Podríamos haber perdido o empatado perfectamente. No habría sido injusto".