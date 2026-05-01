Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Enrique, 'caliente' ante críticas por 5-4 con Bayern Múnich: "Hay opiniones de mier**"

Luis Enrique, 'caliente' ante críticas por 5-4 con Bayern Múnich: "Hay opiniones de mier**"

El estratega español no se guardó absolutamente nada, referente a los críticos que cuestionan el estilo de juego

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Enrique, director técnico español del PSG, se molestó con una pregunta en rueda de prensa
Luis Enrique, director técnico español del PSG, se molestó con una pregunta en rueda de prensa
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad