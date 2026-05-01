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Gol Caracol  / Ciclismo  / Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 3

Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de Tour de Romandía, tras la etapa 3

Después de haberse coronado campeón de la Vuelta a Asturias, Nairo Quintana está firmando una buena última temporada como ciclista profesional y así lo volvió a demostrar.

Por: AFP
Actualizado: 1 de may, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026
Getty Images

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