Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 3: Pogacar rumbo a otro título

El campeón de Francia, Dorion Godon (Ineos Grenadiers), volvió a lucir su maillot tricolor para imponerse con autoridad al esprint en la tercera etapa del Tour de Romandía disputada con salida y llegada en Orbe con un recorrido de 176.6 km, en la que el esloveno Tadej Pogacar (UAE) defendió con éxito el maillot amarillo.

Doblete para Godon (Vitry-sur-Seine, 29 años), implacable en una llegada muy disputada, en la que luchó por el triunfo el mismo líder, siempre ambicioso, aún en desenlaces que implican cierto riesgo. Pero el francés, que ya se llevó el prólogo de Villars-sur-Glâne, fue el más rápido y remató con un tiempo de 3h.58.18, en una jornada rápida que se cerró a 44,4 km/hora.

Godon superó al neozelandés Finn Fisher-Black (Red Bull Bora hansgrohe), al galo Valentin Paret Peintre (Soudal) y a Tadej Pogacar, inquieto por conseguir la tercera victoria después de un gran trabajo de su equipo en la aproximación y colocación. La quinta plaza se la adjudicó el colombiano Sergio Higuite (Astana).

En la general, Pogacar mantiene el mando con 17 segundos de ventaja sobre el aleman Florian Lipowitz (Red Bull Bora) y 26 respecto al francés Lenny Martínez (Bahrain). El español Carlos Rodríguez es séptimo a 51.



Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Tour de Romandía 2026 Getty Images

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Clasificación general del Tour de Romandía 2026, tras la etapa 3

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) - 12h 06' 46''

2. Florian Lipowitz (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 17''

3. Lenny Martinez (Bahrain - Victorious) - a 26''

4. Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) - a 33''

5. Albert Withen Philipsen (Lidl - Trek) - a 41''

6. Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) - a 51''

7. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 51''

8. Luke Tuckwell (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 52''

9. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 52''

10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 57''