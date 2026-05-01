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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 3: Pogacar rumbo a otro título

Clasificación general del Tour de Romandía, tras la etapa 3: Pogacar rumbo a otro título

A falta de solo dos jornadas para que se baje el telón de la edición 79 del Tour de Romandía, el esloveno del UAE Team Emirates XRG sigue sin ceder terreno.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Romandía 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es líder en el Tour de Romandía 2026
AFP

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