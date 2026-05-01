Bayern Múnich vs. Heidenheim: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Antes del partido de vuelta por las semifinales de la Champions League contra PSG - serie que marcha 4-5 a favor de los parisinos -, el Bayern Múnich tiene actividad en la Bundesliga; Luis Díaz y compañía recibirán en el Allianz Arena al Heidenheim.

Hay que precisar que los dirigidos por Vincent Kompany ya se hicieron con el título del certamen 'teutón' hace unas semanas atrás; no obstante, mantener la competitividad, el alto nivel en lo físico, y seguir sumando puntos en la general, es el objetivo frente a Heidenheim, este sábado 2 de mayo.

Voces de los protagonistas

Si bien el 'foco' de los 'bávaros' está centrado en la vuelta contra PSG, Kompany les envió un mensaje claro a sus jugadores: el estar concentrados en el duelo liguero, no dar ventajas, como sucedió en el partido frente al Mainz 05 en donde tuvieron que 'remar contra la corriente'.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, junto a Luis Díaz y Harry Kane. Fotos: AFP

"El partido en casa contra el Heidenheim no se considerará en absoluto una cuestión secundaria sólo porque ya tengamos asegurada la liga y se avecine una gran noche en el escenario internacional. No queremos regalarle nada a nadie", subrayó Kompany en rueda prensa. El DT puso como referencia el triunfo ajustado 3-4 en Maguncia: "Hemos demostrado con nuestra mentalidad que hacemos todo lo posible para estar preparados".



A continuación, el timonel belga al servicio del Bayern precisó: "Mi tarea es centrarme en el Heidenheim, eso es lo que intento cada día. También para mantener alta la tensión de cara al enfrentamiento decisivo del miércoles en el Allianz Arena. Haremos todo lo posible por ganar".

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Por su parte, Heidenheim es colero de la Bundesliga con sólo 22 puntos sumados en 31 jornadas disputadas. Hacen cuentas para mantener la categoría; sumar puntos ante el vigente campeón se hace primordial.

"No se puede ser más víctima. Al final, se trata de que tengamos la fe de que, en un día perfecto, podemos sacar algo de Múnich. Está claro que no podemos lanzarnos al ataque sin descanso, pero si solo intentamos defender nuestra portería, es solo cuestión de tiempo que el Bayern marque", esas fueron las palabras de Frank Schmidt, técnico del Heidenheim.

Acción de juego entre Bayern Múnich vs Leverkusen AFP

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Bayern Múnich vs. Heidenheim: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Día: sábado 2 de mayo del 2026.

sábado 2 de mayo del 2026. Competición: jornada 32 de la Bundesliga 2025/2026.

jornada 32 de la Bundesliga 2025/2026. Hora: 8:30 de la mañana (de Colombia).

8:30 de la mañana (de Colombia). Estadio: Allianz Arena (Múnich).

Allianz Arena (Múnich). TV: Espn y Disney+ Premium.

Espn y Disney+ Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Díaz para que se programe y no se lo pierda.