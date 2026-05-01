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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich vs. Heidenheim: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Bayern Múnich vs. Heidenheim: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Antes del decisivo duelo por la Champions League contra PSG, el Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, vuelve a la actividad en la Bundesliga enfrentrando al Heidenheim. ¡Prográmese!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 1 de may, 2026
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Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
Luis Díaz es una de las figuras del Bayern Múnich.
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