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Gol Caracol  / ¿José Mourinho se 'bajó' del Real Madrid para la siguiente temporada?; el portugués se confesó

¿José Mourinho se 'bajó' del Real Madrid para la siguiente temporada?; el portugués se confesó

Tras los varios rumores que relacionan a Mourinho con el cuadro 'merengue'; justamente ha sido el portugués quien habló de la posibilidad y los acercamientos.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
José Mourinho
José Mourinho, técnico del Benfica - Foto:
Foto: Benfica.

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