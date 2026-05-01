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Gol Caracol  / Kylian Mbappé, con la mente puesta en el clásico frente a Barcelona; ¿podrá estar?

Kylian Mbappé, con la mente puesta en el clásico frente a Barcelona; ¿podrá estar?

El francés, quien se encuentra en recuperación con el conjunto blanco; actualmente acelera su regreso a las canchas, pensando en el clásico frente a los 'culés'.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé Real Madrid
Kylian Mbappé celebra gol con el Real Madrid - Foto:
AFP

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