Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Suárez, ¡vuelve y juega!; sancionado por fuerte agresión a rival, sin pelota

Luis Suárez, ¡vuelve y juega!; sancionado por fuerte agresión a rival, sin pelota

El uruguayo nuevamente es centro de atención en territorio norteamericano, debido a sanción, tras una agresión sin pelota a futbolista del Nashville Soccer Club.

Por: EFE
Actualizado: 6 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Luis Suárez es sancionado en la MLS, por pegar fuerte patada sin balón.
Luis Suárez es sancionado en la MLS, por pegar fuerte patada sin balón.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad