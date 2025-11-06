Dos jugadores de Selección Colombia, nominados a prestigiosa distinción en premios The Best

Hace un par de minutos, la FIFA dio a conocer los nombres de los futbolistas que aspiran a quedar en el once ideal, de los premios The Best. Y justamente hay dos futbolistas colombianos que podrían hacer parte de esta importante distinción, si ganan en votaciones.

Uno de ellos es Kevin Mier, quien actualmente ataja en el Cruz Azul de México y, con lúcidas actuaciones por Liga, se ha logrado ganar un importante reconocimiento a nivel mundial; mismo, que lo tiene hoy por hoy en el listado de los mejores goleros a nivel mundial.

El otro colombiano que acompaña al joven guardameta es Jhon Arias; destacado con Fluminense por su gran Mundial de Clubes y ahora futbolista del Wolverhampton en Inglaterra. El oriundo de Quibdó fue nominado a participar por el premio de mejor once a nivel mundial, en la posición de mediocampista, junto a otros cuantos candidatos.