En días de turbulencia, meten las manos al fuego por James Rodríguez y lo hecho en León

James Rodríguez estaría viviendo sus últimos días como jugador de León. Según la prensa mexicana, el talentoso volante terminaría la liga y luego se iría a otro club, porque la directiva habría decidido no renovarle su contrato debido a las lesiones y el salario que cobra.

Sin embargo, su técnico Ignacio Ambríz, salió a defender al colombiano, mencionando que tal vez no lo aprovecharon como era debido. "Después, en lo que es el equipo también, ¿por qué? Porque las cosas no salieron tan bien como uno pensaría; no se le sacó el provecho que realmente se le tenía que haber sacado". Posteriormente, habló de las razones por las que le hará falta en León. "Son jugadores que se extrañan por lo que crean, no nada más futbolísticamente, sino por la afición. Son jugadores muy cercanos, dentro de que la afición los quiere, los admira y los respeta".

"El balón sigue rodando; hoy estás aquí, mañana estás en otro lado. Nos volvemos nómadas dentro de esto. Esperar a ver cómo terminar este último partido; lo vi entrenar bien, entonces esperemos cómo pueda terminar todo esto", concluyó el DT.

Durante su estancia en México, James jugó 33 partidos en los que anotó cinco goles y dio ocho asistencias, pero los resultados con su equipo no fueron buenos. En el primer torneo del año, la 'fiera' estuvo durante casi todo el torneo en el primer lugar de la tabla de la Liga MX, sin embargo se fue desinflando en el último tramo y cayó en cuartos de final goleado por Cruz Azul. Para rematar, en esta segunda parte de la temporada, el equipo ha perdido más partidos de los que ha ganado y el juego ha dejado mucho que desear, por lo que los altos mandos del club estarían pensando hacer una reingeniería total de la plantilla, comenzando por la salida de Rodríguez.

James Rodríguez en duelo con León, por la Liga MX. Foto: Getty Images.

Antes de la posible salida del capitán de la Selección Colombia, León jugará contra Puebla, en lo que será un duelo entre el penúltimo y el último de la tabla, por nada más que terminar de forma decorosa el campeonato. El técnico palpitó el choque de este sábado, tratando de animar a que la hinchada vaya a su estadio. "Siempre me comprometo a trabajar, a dejar lo mejor de mí. Simplemente decirles que no sigan perdiendo la ilusión y la pasión que le tienen al club, que siempre tendrán mis respetos, tampoco tengo muchas palabras para poder convencer a la afición. Es un poco complicado para ellos, que lo que más quieren es ver a su equipo jugar bien, golear y gustar. Esa es la tarea que, de una u otra manera, yo tengo", sentenció.

Este sábado a las 8:00 de la noche (hora de Colombia) sería el último partido de liga de León, y podría ser el último de James Rodríguez con la camiseta del club, al que llegó con toda la ilusión, pero que no pudo traducir en alegrías.