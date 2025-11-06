Para Luis Díaz no hay ni perdón ni olvido, por lesión de Hakimi; el guajiro fue censurado en Francia

"Doctor Luis y Míster Díaz", titulaba un artículo L'Equipe el miércoles para ilustrar la velada agridulce de la estrella colombiana, conquistador en el Parque de los Príncipes con un doblete para dar el triunfo al Bayern Múnich sobre el PSG (2-1) y expulsado tras lesionar con una durísima entrada a Achraf Hakimi.

En el día en el que cumplía 27 años, el lateral derecho "todocampista" clave en el esquema del PSG, sufrió una entrada por detrás de Díaz que costó al colombiano la roja directa tras revisión de varios minutos en el VAR. El marroquí abandonó la cancha entre lágrimas.

¿Acción torpe del delantero o gesto de "carnicero"? El debate continúa en Francia y Marruecos, que contiene la respiración por la posibilidad de que su gran icono se pierda la Copa de África de Naciones que organiza (21 diciembre-18 enero).



Cuenta atrás para la Copa de África

El miércoles el campeón de Europa anunció que Hakimi "sufre una entorsis severa en el tobillo izquierdo, que conllevará una indisponibilidad de varias semanas", al menos seis según la prensa francesa, por lo que la cuenta atrás se ha activado en Marruecos para recuperar a su estrella.

Con su expulsión, Díaz se convirtió en el segundo jugador de la historia de la Liga de Campeones en marcar un doblete (4' y 32') y ser expulsado en un partido de la Champions tras Antoine Griezmann en 2021.

El internacional colombiano recibió ataques racistas en su cuenta de Instagram.

En la misma red social, el exjugador del Liverpool deseó a Hakimi "un rápido regreso a las canchas".

Su entrada a destiempo en el Parque de los Príncipes supone el primer contratiempo de "Lucho" desde que desembarcara este curso en el Bayern Múnich procedente del Liverpool en un traspaso de unos 86 millones de dólares.

Los números del Guajiro en Baviera son un escándalo: En las cinco grandes ligas europeas, contando todas las competiciones, solo su compañero Harry Kane (25) y otros dos monstruos como Kylian Mbappé (20) y Erling Haaland (18) han participado en más goles (marcar o dar la asistencia). Díaz suma 10 dianas y cinco pases decisivos.

El extremo de 28 años se ha convertido en el socio perfecto de Kane para liderar a un Bayern Múnich que suma 16 triunfos en 16 partidos, un balance inmaculado que le convierte en el mejor equipo europeo del momento, capaz de batir al campeón europeo en su feudo.

Tras el duelo en el Parque de los Príncipes la mayor parte de los protagonistas disculpó la entrada de Díaz.



"Se pasó un poco"

"Lo de Achraf es el fútbol. Es un deporte de contacto. Es una lástima. Es complicado para los jugadores. Son acciones que son así", dijo Luis Enrique.

El capitán del PSG Marquinhos subrayó el exceso de ímpetu del colombiano: "Luis no es un chico malo, sabemos que intentó jugar el balón, pero se pasó un poco".

Kane reconoció que fue "una jugada dura que cambió todo el partido" y Vincent Kompany, el técnico del Bayern, recalcó en rueda de prensa que no lo hizo "a propósito".

"Es la intensidad del partido", añadió el antiguo defensa belga.

El único que dio la nota fue el defensa croata-alemán del Bayern Josip Stanisic cuando le preguntaron en zona mixta por el lance que marcó el duelo.

"Le dimos las gracias... ¡Es broma! Estaba contento, como todos nosotros", dijo sin tacto Stanisic, mientras Hakimi abandonaba el Parque de los Príncipes con muletas.