Estos son todos los nominados a premios The Best de la FIFA 2025; no están Messi ni ‘CR7’

Los premios The Best de la FIFA 2025 abrieron votaciones para todos los nominados en las categorías de mejor jugador y jugadora, arquero y arquera, entrenador masculino y femenino, así como el equipo ideal del año.
Entre tanto, las nominaciones para los trofeos Puskás y Marta a mejor gol del año se publicarán más adelante.
Las votaciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre de 2025 y en ellas podrán participar periodistas, aficionados y todos los directores técnicos y capitanes de las selecciones de cada rama de cada una de las 211 federaciones miembro de la FIFA.
Acá, todas las categorías, en las que no están las estrellas Lionel Messi y Cristiano Ronaldo:
⦁ Mejor jugadora del año
Sandy Baltimore, Francia y Chelsea
Nathalie Bjorn, Suecia y Chelsea
Aitana Bonmati, España y Barcelona
Lucy Bronze, Inglaterra y Chelsea
Mariona Caldentey, España y Arsenal
Temwa Chawinga, Malawi y Kansas City Current
Diani Kadidiatou, Francia y Olympique Lyonnais
Melchie Dumornay, Haití y Olympique Lyonnais
Patri Guijarro, España y Barcelona
Lindsey Heaps, Estados Unidos y Olympique Lyonnais
Lauren James, Inglaterra y Chelsea
Chloe Kelly, Inglaterra y Manchester City/Arsenal
Ewa Pajor, Polonia y Barcelona
Claudia Pina, España y Barcelona
Alexia Putellas, España y Barcelona
Alessia Russo, Inglaterra y Arsenal
Leah Williamson, Inglaterra y Arsenal
⦁ Mejor jugador del año
Ousmane Dembélé, Francia y Paris Saint-Germain
Achraf Hakimi, Marruecos y Paris Saint-Germain
Harry Kane, Inglaterra y FC Bayern München
Kylian Mbappe, Francia y Real Madrid
Nuno Mendes, Portugal y Paris Saint-Germain
Cole Palmer, Inglaterra y Chelsea
Pedri, España y Barcelona
Raphinha, Brasil y Barcelona
Mohamed Salah, Egipto y Liverpool
Vitinha, Portugal y Paris Saint-Germain
Lamine Yamal, España y Barcelona
⦁ Mejor entrenador de fútbol femenino
Sonia Bompastor, Chelsea
Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Olympique Lyonnais
Seb Hines, Orlando Pride
Renee Slegers, Arsenal
Sarina Wiegman, Inglaterra
⦁ Mejor entrenador de fútbol masculino
Javier Aguirre, México
Mikel Arteta, Arsenal
Luis Enrique, Paris Saint-Germain
Hansi Flick, Barcelona
Enzo Maresca, Chelsea
Roberto Martinez, Portugal
Arne Slot, Liverpool
⦁ Mejor arquera
Ann-Katrin Berger, Alemania y Gotham FC
Cata Coll, España y Barcelona
Christiane Endler, Chile y Olympique Lyonnais
Hannah Hampton, Inglaterra y Chelsea
Anna Moorhouse, Inglaterra y Orlando Pride
Chiamaka Nnadozie, Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion
Phallon Tullis-Joyce, Estados Unidos y Manchester United
⦁ Mejor arquero
Alisson Becker, Brasil y Liverpool
Thibaut Courtois, Bélgica y Real Madrid
Gianluigi Donnarumma, Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City
Emiliano Martínez, Argentina y Aston Villa
Manuel Neuer, Alemania y FC Bayern München
David Raya, España y Arsenal
Yann Sommer, Suiza e Internazionale Milano
Wojciech Szczęsny, Polonia y Barcelona
⦁ Premio a mejor afición
Alejandro Ciganotto (ARG)
Manolo el del Bombo (ESP) (póstumo)
Zakho fans (IRQ)
⦁ Premios Puskás y Marta a mejor gol
Los nominados se anunciarán más adelante.