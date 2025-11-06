"Luis Díaz se está acercando a lo que era Willington Ortiz, lo veo con mucha riqueza técnica"

Luis Díaz atraviesa por un gran momento con el Bayern Múnich, equipo al que llegó para la presente temporada a cambio de 70 millones de euros, procedente del Liverpool de Inglaterra.

En su más reciente presentación con el conjunto bávaro, el colombiano fue una de las figuras en el triunfo 2-1 del Bayern Múnich sobre el PSG, por la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

El jugador de la Selección Colombia fue protagonista al marcar los dos goles de la victoria de su equipo, aunque su brillante actuación se vio opacada por la expulsión que recibió tras una dura entrada sobre el marroquí Achraf Hakimi.



¿Luis Díaz a la altura de una leyenda del fútbol colombiano?

Así fue el encuentro de Luis Díaz con sus compañeros. Foto: FC Bayern.

Durante la más reciente emisión del programa ‘Jugada Maestra’ de la Ditu, el exfutbolista Nolberto Peluffo se refirió al gran presente del guajiro y lo comparó con Willington Ortiz, considerado por muchos como el mejor jugador colombiano de todos los tiempos.

Publicidad

“He estado con ‘Lucho’ Díaz en la cabeza dándome vueltas, porque yo soy seguidor de Willington Ortiz, me parecía espectacular, pero yo me he puesto a ver y para mí Luis se le está acercando. Yo lo veo con una riqueza técnica, con habilidad, con inteligencia, con pase gol, se asocia, asiste, está haciendo goles (...) a mí me parece que Willington es de los grandes de Colombia que yo tengo en mi mente, como jugaba Willington a veces detrás del nueve, a veces jugaba solo arriba”, dijo Nolberto Peluffo.

En su etapa como futbolista profesional, 'El Viejo Willy' vistió las camisetas de Millonarios (1972-1979), Deportivo Cali (1980-1982) y América de Cali (1983-1989).

Publicidad

A lo largo de su carrera fue campeón en seis ocasiones: dos con Millonarios (1972 y 1978) y cuatro con América (1983, 1984, 1985 y 1986).



Números de Luis Díaz en el Bayern Múnich

En la presente temporada con la camiseta del club alemán, Luis Díaz ha disputado un total de 16 partidos en todas las competiciones, registrando 10 goles y cinco asistencias en 1.244 minutos de juego.



¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

Por la fecha 10 de la Bundesliga, el Bayern Múnich se enfrentará al Unión Berlín como visitante el sábado 8 de noviembre, a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana).