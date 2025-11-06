Juan Fernando Quintero brincó en rueda de prensa, ante supuesto cajón en River Plate al DT Gallardo

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo en el tradicional clásico argentino, en el que los de la 'banda roja' están en una crisis de resultados que ha despertado críticas en contra del técnico Marcelo Gallardo y del grupo de jugadores, dentro de los que se encuentran Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño y Miguel Ángel Borja.

Y en la previa de tan importante partido, se convocó una rueda de prensa en la que participaron Leandro Paredes, por los 'xeneizes', y Quintero, por los 'millonarios' y al antioqueño le correspondió encarar las preguntas más duras.

Una de ellas tuvo que ver con el momento de River y el bajo nivel que viene mostrando el plantel de futbolistas, insinuando incluso un periodista que le están dando la espalda al popular 'Muñeco' Gallardo.

"Yo creo que eso es percepción de cada quien. En ningún momento le soltaríamos la mano al entrenador. Creo que si estamos en River es porque él nos escogió para venir y son momentos que pasan el fútbol. Sería una falta de respeto tener ese tipo de mentalidad. Creo de alguna u otra forma, la historia de River, en un gran porcentaje, la ha hecho Marcelo", explicó inicialmente el futbolista antioqueño.

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. AFP

Publicidad

Pero además de eso, 'Juanfer' también prosiguió con sus palabras. Así comentó que "para nosotros estar en River es una gran responsabilidad, es un placer. Creo que llevamos el escudo con mucho orgullo, pero también son cosas del fútbol. Por ahí no cuentas con suerte cuando necesitas que entre la pelota, pero no tiene nada que ver esa situación con lo que pasa con el entrenador".

¿Qué más dijo Juan Fernando Quintero sobre Boca Juniors vs. River Plate?

"Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta", explicó Quintero al analizar las realidades opuestas de los dos clubes más importantes de Argentina de cara al compromiso, que llama la atención en Buenos Aires, sino en diferentes latitudes del mundo.