Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero brincó en rueda de prensa, ante supuesto cajón en River Plate al DT Gallardo

Juan Fernando Quintero brincó en rueda de prensa, ante supuesto cajón en River Plate al DT Gallardo

En la previa del partido entre Boca Juniors y River Plate, del próximo domingo en La Bombonera; el volante Juan Fernando Quintero atendió a los periodistas y dejó un tema en claro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 6 de nov, 2025
Juan Fernando Quintero, figura de River Plate
Foto: AFP

