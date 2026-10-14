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Gol Caracol  / Luto en Sudamérica; excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años

Luto en Sudamérica; excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años

Con 144 peleas profesionales y una histórica consagración mundial en 1994, se trata de uno pugilista histórico del continente. ¿De quién se trata?

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Boxeo (Imagen de referencia).
Boxeo (Imagen de referencia).
FOTOKITA/Getty Images/iStockphoto

El exboxeador argentino Jorge 'Locomotora' Castro, excampeón mundial de peso mediano, murió este miércoles a los 59 años en un establecimiento donde se juega al bingo en las afueras de Buenos Aires, según informaron fuentes policiales.

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El fallecimiento se produjo durante la madrugada y las causas del deceso aún no han sido determinadas. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 8 de Morón.

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Según el parte policial difundido en las últimas horas, Castro padecía diabetes y el episodio podría estar relacionado con su tratamiento con insulina.

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Quimey Castro, hija del boxeador y quien se encontraba con él cuando comenzó a sentirse mal, aseguró a la prensa local: “Él me dijo: ‘Me duele el pecho’, y yo le dije que era porque fumaba como un salvaje. Ahí llamamos a la seguridad del lugar y fue todo muy rápido”.

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Castro fue trasladado a una habitación del bingo de Morón, donde le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no lograron reanimarlo.

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“Él estaba bien, contento, tenía el proyecto de los comedores. Con él compartíamos salidas al bingo, tomábamos un café, teníamos una linda relación”, recordó su hija.

Nacido en Caleta Olivia, en la provincia patagónica de Santa Cruz, Castro construyó una extensa carrera profesional en la que disputó 144 combates, con un balance de 130 victorias, 90 de ellas por nocaut, 11 derrotas y tres empates.

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El boxeador alcanzó el título mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson en la provincia argentina de Tucumán.

Jorge "Locomotora" Castro, exboxeador argentino
Jorge "Locomotora" Castro, exboxeador argentino
AFP

Meses después protagonizó uno de los combates más recordados de su trayectoria frente al estadounidense John David Jackson, en una defensa del título que ganó pese a las dificultades que atravesó durante la pelea.

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Castro conservó la corona hasta el 19 de diciembre de 1995, cuando perdió ante el japonés Shinji Takehara en Tokio, después de cuatro defensas del campeonato.

El argentino disputó su último combate profesional el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata, donde venció por nocaut técnico a José Luis Herrera.

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Conocido popularmente como 'Locomotora' y también como 'Roña', Castro se convirtió en una de las figuras más reconocidas del boxeo argentino de la década de 1990, tanto por sus resultados deportivos como por su estilo combativo sobre el cuadrilátero.

Los restos del exboxeador serán velados este miércoles a partir de las 18:00 hora local (21:00 GMT) en Morón.

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