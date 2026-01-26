Síguenos en:
Marruecos y Senegal liman asperezas luego de incidentes en final de la Copa Africana de Naciones

Tras todo lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones, con conflictos entre hinchas, disputas en la cancha y polémicas, Marruecos y Senegal dieron por cerrados los conflictos entre ambos.

Por: EFE
Actualizado: 26 de ene, 2026
