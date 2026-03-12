Luis Javier Suárez, elegido una vez más, como el mejor en Portugal; no para en distinciones

Luis Javier Suárez vive un momento excepcional con Sporting Lisboa. El internacional con la Selección Colombia no para de recibir distinciones, y este jueves 12 de marzo, fue elegido, por segundo mes consecutivo,como el mejor jugador de febrero en la Liga de Portugal.

El atacante samario, de 28 años, obtuvo el 27,41 % de los votos de los técnicos principales del campeonato, superando al uruguayo Rodrigo Zalazar y al portugués Ricardo Horta, ambos de la disciplina del Braga con el 17,78 % y el 14,81 % respectivamente, según informó la propia competición lusitana en un comunicado.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

"El colombiano vivió un mes (más) inolvidable, al marcar siete goles en cuatro partidos, incluyendo el de la victoria en el último minuto en casa ante el CD Nacional, y el del empate en el clásico en el Estádio do Dragão ante el FC Porto, en los instantes finales del partido", se leyó en la nota de la página oficial de la Liga de Portugal, este jueves.



Um 𝒕𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐 🇨🇴 que não escapa aos nossos olhos!



O Betclic 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗺𝗲̂𝘀 🏆 é Luís Suárez, escolhido pelos treinadores da #LigaPortugalBetclic! #SCP pic.twitter.com/hlDWQqwOpm — Liga Portugal (@ligaportugal) March 12, 2026

Entre los tantos destacados por la Liga se encuentran los que Suárez anotó en el último suspiro contra el Nacional de Madeira (2-1) y el del clásico contra el Porto (1-1) en el Estadio do Dragao, en el que empató en la última jugada del choque segundos después de fallar un penalti.

En total, el exjugador del Almería, Granada y Zaragoza suma 23 goles en la Liga Portugal y lidera la tabla de artilleros con tres más que el griego Vangelis Pavlidis, quien es compañero de Richard Ríos en el Benfica.

Impulsado por el buen estado de forma de Suárez Charris, quien lleva seis jornadas consecutivas viendo puerta, el Sporting Lisboa ocupa el segundo lugar de la clasificación, a cuatro puntos del líder, el Porto.



¿Cuándo vuelve a jugar Luis Javier Suárez con Sporting Lisboa?

El calendario en el fútbol de Europa indica que los dirigidos por Rui Borges tendrán descanso en el fútbol lusitano, ya que su compromiso frente al Tondela fue pospuesto. Pero aprovecharán estos días para preparar el juego contra Bodo/Glimt del martes 17 de marzo, serie de los octavos de final en la que caen por marcador de 3-0.

Este vital compromiso para Luis Javier Suárez y compañía se disputará en el José Alvalade, en horario de las 12:45 de la tarde, en horario para Colombia.