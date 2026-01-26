“Luis Javier Suárez marca con el hombro, la cabeza, los pies; estadísticas impresionantes”

Luis Javier Suárez se reportó con un doblete más con la camiseta del Sporting Lisboa en la victoria 1-2 sobre el Arouca, en la Liga de Portugal, que lo llevó a la cifra de 24 anotaciones en apenas 31 partidos con el equipo luso, algo que tiene sorprendidos a propios y extraños, en especial por la calidad y recursos que está mostrando.

Por eso, en el diario 'A Bola' detallaron cómo viene siendo la estadía del atacante samario en el cuadro portugués, destacando la manera en la que consigue marcar y respondiendo a la presión de tener que reemplazar al sueco Viktor Gyokeres.



Luis Javier Suárez y sus recursos para marcar gol con Sporting

"Con la cabeza y el hombro, incluso con el pecho y, por supuesto, con los pies: ¡así marca Suárez ! El delantero de 28 años lleva 24 goles en 31 partidos con el Sporting", escribieron en el citado medio portugués, dejando ver la calidad del atacante colombiano, quien se adaptó rápido a su nuevo reto en Europa, tras brillar en el Almería, en la Segunda División de España.

Sobre su más reciente compromiso en el campeonato luso, en el que anotó un doblete, detallaron que "en el minuto 90+6 selló la victoria por 2-1 contra el Arouca fue de cabeza, pero antes había abierto el marcador con la derecha", dejando ver su capacidad resolutiva en la cancha.

Luis Javier Suárez es gran figura en Sporting Lisboa. X de @SportingCP

En cuanto a las formas en las que ha conseguido sus 24 goles con el Sporting de Lisboa, explicaron que "una radiografía de la parte del cuerpo que el delantero ha usado para marcar con el Sporting revela que 19 goles fueron dentro del área, incluyendo cuatro penaltis contra Arouca, Moreirense, Napoli y Santa Clara (Copa de Portugal). Otros cuatro fueron de tiro de esquina: Aves SAD , Rio Ave (2) y PSG. La misma cantidad que los que marcó dentro del área pequeña. Desde fuera del área solo uno, el primero de los seis goles que se marcó contra Aves SAD en la jornada 14, en la que marcó dos veces".



Y para terminar lo de Luis Javier Suárez está a la altura de lo que han hecho otros grandes delanteros de nuestro país en el campeonato luso, algo que a pesar de llevar apenas media temporada lo ponen en lo más alto "Sigue la estela de los goleadores colombianos que han jugado en Portugal, como el que menos minutos necesita para marcar un gol, 97', frente a los 101 de Falcao (FC Porto), los 146 de Teófilo Gutiérrez (Sporting), los 152 de Jackson Martínez (FC Porto) y los 172 de Fredy Montero (Sporting)".