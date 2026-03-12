A Jorge Carrascal no le valió nuevo gol con Flamengo; "perdió muchas bolas fáciles"

Uno de los colombianos más importantes en el exterior es el cartagenero, Jorge Carrascal. Sus ultimas actuaciones en el club brasilero, Flamengo han llamado la atención de los espectadores y seguidores de fútbol.

Su actuación dejó sensaciones divididas luego de la victoria de su equipo el conjunto 'Rubro-Negro', quien ganó 2-0 ante Cruzerio. A pesar del gol por parte del colombiano, el mediocampista fue señalado por la prensa brasileña por cometer varios errores en la circulación del balón durante el partido.

Carrascal ingresó al minuto 58, en reemplazo del brasileño Lucas Paquetá. Sin embargo, aunque contó con una participación en la segunda mitad del encuentro, no logró aportar la solidez y fluidez que necesitaba su equipo en el mediocampo. Durante varios minutos en el el juego se le vio desubicado y con dificultades para conectarse con sus demás compañeros en el terreno de juego.

Jorge Carrascal, jugador colombiano, en un partido con Flamengo AFP

Tras el compromiso, de acuerdo con las estadísticas y la evaluación publicada por el medio brasileño 'Globo Esporte', el colombiano “perdió muchas bolas fáciles”, lo que afectó la fluidez del equipo en varios momentos del partido. El análisis también destacó que, aunque el cartagenero fue el encargado de marcar el segundo gol del encuentro, su rendimiento general estuvo por debajo de lo esperado, dejando un balance mixto en una noche en la que Flamengo logró sumar tres puntos. "Entró como suplente de Paquetá, pero no aportó mucha creatividad al equipo y pareció descoordinado, perdiendo balones fácilmente. Tuvo una buena jugada de ataque, pero Wallace Yan no pudo definir. Al final, marcó el segundo gol, un gol fantástico, que aseguró la victoria y salvó la noche", detallaron en el citado diario anteriormente.



El próximo encuentro que disputara el equipo dirigido por el técnico portugués Leonardo Jardim será el sábado 14 de mazo a las 6:30 pm en el estadio Olímpico Nilton Santos, frente al Botafogo.