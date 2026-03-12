En Flamengo quieren sacarle provecho al talento de Jorge Carrascal, tras golazo al Cruzeiro

Jorge Carrascal cerró el triunfo 2-0 del Flamengo sobre Cruzeiro, la noche del miércoles anterior, con un verdadero golazo. El cartagenero entró de cambio en la segunda parte para el duelo del Brasileirao en lugar del fichaje estelar del 'mengao' para esta temporada: Lucas Paquetá, ubicándose como extremo, aunque en el elenco que dirige Leonardo Jardim, suele ocupar la posición de volante ofensivo en la mitad del campo.

Su anotación fue una verdadera 'joya', definiendo de 'globito' ante la salida del arquero rival, al minuto 90+8. Si bien dejó su sello anotador en la césped de juego del mítico estadio Maracaná, Carrascal Guardo aún puede dar más en su rendimiento; le quieren sacar provecho a su talento.

Jorge Carrascal celebra gol con el Flamengo - Foto: Flamengo Oficial

Así las cosas, Jardim analizó el rueda de prensa el desempeño del futbolista con proceso en la Selección Colombia, explicando de entrada el motivo de su decisión de emplearlo por la banda y no en su puesto habitual en el mediocampo. Hizo cambio de posicionamiento entre Luis Araújo y el 'cafetero'.



"Luiz Araújo es un jugador que normalmente juega de banda, pero a veces recorta hacia dentro, como Paquetá. Pero en ese momento del partido, necesitaba a alguien más adelantado, alguien que pudiera hacer diagonales con la derecha, y eso fue lo que pasó. Por eso opté por Carrascal en la banda, para dar opciones en diagonales. Los laterales del Cruzeiro se estaban exponiendo y ya no tenían la capacidad de cubrir el espacio a la espalda de la defensa, y esa fue la idea del cambio", expresó Jardim en declaraciones que replican en 'Globo Esporte'.

Y agregó: "Mi trabajo como entrenador también es proporcionar a los jugadores un buen posicionamiento para que puedan aprovechar sus características. Si íbamos a jugar con un extremo, sería mejor con Plata o Carrascal, aunque Carrascal tampoco es extremo (risas). Por eso nos preocupamos por colocar a los jugadores en sus mejores posiciones para aprovechar el ataque".

Por último, Leonardo Jardim sugirió que el oriundo de Cartagena de Indias lució errático en algunas entregas del balón, pero que sin duda su anotación fue un golazo.

"Entró como suplente de Paquetá, pero no aportó mucha creatividad al equipo y pareció descoordinado, perdiendo balones fácilmente. Tuvo una buena jugada de ataque, pero Wallace Yan no pudo definir. Al final, marcó el segundo gol, un gol fantástico, que aseguró la victoria y salvó la noche", terminó por indicar el entrenador de Flamengo en su charla con los medios de comunucación.



Así fue el golazo de Jorge Carrascal:

Carrascal cava na saída do goleiro e sela a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro: 2 a 0. pic.twitter.com/MyTSHxtMg5 — ge (@geglobo) March 12, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Jorge Carrascal con Flamengo?

Será este sábado 14 de marzo cuando visiten el Botafogo en horario de las 6:30 de la tarde de Colombia; el compromiso es por el Brasileirao.