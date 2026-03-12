Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Flamengo quieren sacarle provecho al talento de Jorge Carrascal, tras golazo al Cruzeiro

En Flamengo quieren sacarle provecho al talento de Jorge Carrascal, tras golazo al Cruzeiro

Jorge Carrascal cumplió otras funciones en el campo de juego en el partido frente al Cruzeiro y desde el Flamengo buscan 'explotar' sus cualidades.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de mar, 2026
Comparta en:
Jorge Carrascal marcó un golazo con Flamengo en el Brasileirao.
Jorge Carrascal marcó un golazo con Flamengo en el Brasileirao.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad