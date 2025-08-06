Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más Deportes  / Atletas se tomaron Bogotá, en conmemoración del cumpleaños 487 y se fueron de estrene

Atletas se tomaron Bogotá, en conmemoración del cumpleaños 487 y se fueron de estrene

En medio de la celebración del cumpleaños de la ciudad capital se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas, una de ellas con masiva participación.