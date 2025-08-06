Atletas se tomaron Bogotá, en conmemoración del cumpleaños 487 y se fueron de estrene

Bogotá ha estado en los últimos días como centro de atención por diferentes actividades deportivas que han servido para conmemorar los 487 años de la capital colombiana. Y en ese orden de ideas, hace unos días se realizó una masiva reunión de atletas aficionados y algunos de recorrido y experiencia en del deporte rey, que se tomaron las calles del norte de la ciudad y atravesaron 6.5 kilómetros, generando inquietud dentro de los ciudadanos del común.

Así, fue una toma de deportistas que corrieron a su paso y que impusieron sus propias marcas, siendo en muchos casos pertenecientes a las comunidades del running en la ciudad, que por estos días van en franco crecimiento.

Dicha corrida fue el espacio preliminar y de calentamiento de un anuncio importante de la multinacional Nike, que hizo el lanzamiento y apertura de su establecimiento Flagship Store Nike Rise Bogotá, con la presencia de algunos deportistas, que son auspiciados por la marca, y de influenciadores y reconocidos periodistas.

"Esta propuesta busca inspirar a los corredores de Colombia a incorporar su estilo propio en cada kilómetro", se leyó en una nota oficial.

Cabe indicar que uno de los atractivos tuvo que ver con una zona en el lugar que se encuentra teñida de verde con la indumentaria de Atlético Nacional, equipo que es vestido por la marca desde hace ya varios años, en un 'matrimonio' que ha traído consigo éxitos conjuntos.

Juan Carlos Galindo, gerente de Nike Colombia - Foto: Nike

Al respecto, Juan Carlos Galindo, gerente de Nike Colombia, destacó que "acá contamos con un formato que conecta innovación, deporte y cultura local. Queremos ser un punto de encuentro para atletas en nuestra ciudad, también para los amantes del fútbol y otros deportes”.

