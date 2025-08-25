Batalla campal entre Argentina y República Dominicana: escándalo en la AmeriCup 2025

La selección de República Dominicana mantuvo su invicto al vencer este domingo por un punto a la de Argentina, campeón vigente, mientras que el subcampeón Brasil también sigue invicto tras ganar a Bahamas. En otro partido al límite, Uruguay dio la sorpresa al vencer a Estados Unidos por un punto.

Este domingo se cumplió la tercera jornada del AmeriCup 2025 que se disputa en Managua hasta el 31 de agosto.

Argentina 83-84 República Dominicana (Grupo C)

En un partido que tras sonar el silbato final devino en un confuso rifirrafe entre jugadores de ambos equipos, la selección de República Dominicana, dirigida por el argentino Néstor García, se impuso en la prórroga apoyada en la labor de David Jones con 20 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias.

También ayudó a la causa Andrés Feliz (Real Madrid), que fue declarado el jugador del partido por su registro de 14 puntos y 11 asistencias, siendo así el más eficiente, pero el jugador le acreditó el triunfo a "todo el equipo".

PELEA ENTRE DOMINICANOS Y ARGENTINOS.



Esta pelea se formó entre los jugadores, luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina en la AmeriCup 2025. pic.twitter.com/uAByb8TWwr — Molusco (@Moluskein) August 24, 2025

Otro dominicano que destacó fue Ángel Núñez, que cuando restaba 4 minutos y 45 segundos le dio la primera ventaja a su equipo con un triple, siendo él también que desde la línea de tiros libres empatara el juego a 75, para que poco después lo liquidara a falta de 17 segundos David Jones-García con un doble.

Los caribeños salieron adelante de dos intentos de triple de Argentina, que había dominado el marcador durante 35 minutos.

"Argentina fue mucho mejor en el inicio, pero nosotros logramos ajustar en defensa y frenar su ritmo porque estaban anotando muy fácil. Sobre el final logramos empatar e irnos arriba en un juego que estuvo muy igualado", dijo Néstor 'Che' García, técnico de República Dominicana, que se mantiene invicto en el grupo C.

Argentina y República Dominicana terminaron en pelea, en una nueva jornada de la AmeriCup 2025 Página Oficial de la FIBA

Ambos equipos estuvieron igualados, con los dominicanos que dominaron los rebotes (49 a 44), los puntos en la pintura (48 a 42), el porcentaje de acierto en tiros dobles (56 por ciento con 44) y además dieron 11 tapas, la marca más alta en un juego de la AmeriCup, donde el récord era de Venezuela con 10.

Por Argentina, dirigida por Pablo Prigioni, destacaron Gonzalo Corbalán con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, José Vildoza y Francisco Calfaro, el primero con 16 puntos y 10 asistencias, y Calfaro con 16 unidades, 5 rebotes y 1 asistencia. También aportó Nicolás Brusino con 16 anotaciones, 7 rebotes, 4 asistencias y 4 robos.

Dominicana se enfrentará con Nicaragua el lunes 25 de agosto.