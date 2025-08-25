Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más Deportes  / Batalla campal entre Argentina y República Dominicana: escándalo en la AmeriCup 2025

Batalla campal entre Argentina y República Dominicana: escándalo en la AmeriCup 2025

En una nueva jornada de la AmeriCup, se presentó un hecho lamentable, donde los jugadores de baloncesto se fueron a los empujones, puños y hubo pelea.

Así fue la pelea entre Argentina y República Dominicana, en una nueva jornada de la AmeriCup 2025
Así fue la pelea entre Argentina y República Dominicana, en una nueva jornada de la AmeriCup 2025
Captura de pantalla de video
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 08:18 a. m.