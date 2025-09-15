'Canelo' Álvarez vs. Terence Crawford ¿Cuándo será la revancha por todos los títulos?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez fue vencido por decisión unánime el pasado sábado 13 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos, por el experimentado púgil local Terence Crawford, derrota tras la cual dejó de ser campeón indiscutido del peso supermedio.

El mexicano perdió los títulos de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), FIB (Federación Internacional de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y el cinturón The Ring.

Ahora, el norteamericano Crawofrd no solo que se quedó con todas las coronas del ‘Canelo’, para lo cual debió subir 2 categorías, ya que venía siendo campeón superwélter de la AMB. También se convirtió en el primer pegador de la historia que logra ser campeón indiscutido en 3 divisiones diferentes.

En consecuencia, el mundo del boxeo espera el segundo capítulo de este combate, denominado ‘pelea del año’, para que Álvarez recupere sus títulos o para que su ‘verdugo’ ratifique su superioridad.



¿Cuándo será la revancha entre ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford?

Aunque aún no hay fecha pactada, lo cierto es que el ‘azteca’ no cerró la puerta, aunque pidió tiempo para estar con su familia, pues no descartó nada, aunque tampoco se comprometió.

Crawford, entre tanto, dijo en rueda de prensa estar dispuesto a un nuevo pleito. “Estoy abierto a lo que sea. Como dije, me relajaré y disfrutaré de mi victoria con mi equipo”.

Si embargo, ‘Canelo’ tiene 35 años de edad y estaría cerca del retiro, motivo por el que se especula sobre si se querrá ir con sus coronas de regreso o si no intentará recuperarlas, ya que su siguiente rival es el también mexicano David Benavídez, duelo firmado con anterioridad con Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita.

Posteriormente, Álvarez, de 35 años de edad, podría verse otra vez ante Crawford, de 37 y quien ahora espera al adversario que le consiga Turki Alalshikh, con el que también firmó.

De hecho, el pleito ‘Canelo’ vs. Crawford fue organizado por el jeque árabe, por lo que de él dependería una segunda parte. Por ahora, aparecen como posibles oponentes para el estadounidense: el ya mencionado David Benavídez, los rusos Dmitri Bivol y Artur Beterbiev, y el británico Hamzah Sheeraz, todos de la cuerda de Alaslshikh.