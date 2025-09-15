Pese a protestas, Israel se salió con la suya en Vuelta a España y hasta le dieron título

La Vuelta a España 2025 se vio afectada por varias protestas en sus diferentes jornadas, hechos que hicieron recortar varias fracciones e incluso, impidieron que muchas otras terminaran.

Los manifestantes, cargados con un arsenal de banderas de Palestina, se interpusieron en las vías, sabotearon las llegadas, derribaron árboles, lanzaron clavos y hasta agredieron a los ciclistas, como lo denunció el danés Jonas Vingegaard, campeón general.

Dichos incidentes tenían como aparente justificación la participación del equipo Israel-PremierTech en la ronda ibérica, motivo por el que los organizadores de la carrera le pidieron a esa escuadra que se retirara, pero los dirigentes de esa formación se negaron argumentando que tenían legítimo derecho de participar.

En consecuencia, el rechazo al conjunto de Medio Oriente fue la constante por los activistas por considerar que al permitir su presencia en la Vuelta se estarían avalando los ataques de Israel a la Franja de Gaza.

Lo particular el Pedro Rodríguez, jefe del Gobierno en España, al final de la carrera felicitó a los manifestantes, mientras que desde Israel se anunció respuesta a dichas palabras.

Lo cierto es que la última etapa no pudo concluir por los destrozos en la zona de meta y que la premiación final se tuvo que aplazar y cambiar hacia otro escenario.

Sin embargo, uno de los que terminó alzando los brazos más que los demás fue justamente el equipo israelí, que se quedó con el título de campeón de los jóvenes con el pedalista estadounidense Matthew Riccitello, de 20 años de edad y que además de adjudicarse la camiseta blanca que lo acredita como tal, finalizó quinto en la clasificación general.



Isael terminó festejando en Vuelta a España, pese a protestas

La escuadra hebrea, que para próximas carreras anunció que solo usaría en su uniforme las iniciales IPT para evitar más incidentes, celebró el título de campeón juvenil obtenido por su mejor hombre en la ronda ibérica.

“Matthew Riccitello finalmente tuvo su momento en el podio en la Vuelta. ¡Un logro brillante para el joven corredor estadounidense!”, publicó el equipo en redes sociales junto a la fotografía respectiva en el podio.

A bit later than planned, Matthew Riccitello finally had his podium moment at @lavuelta ⚪️



A brilliant achievement for the young American rider!



Congratulations also go to Jonas, Mads, and Jay following their successes in this year’s race 🔴 🟢 🔵



🇪🇸 #LaVuelta25 #YallaIPT… pic.twitter.com/MXNLHKYB25 — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 14, 2025

De esta manera, Riccitello terminó siendo uno de los 4 campeones. Los otros 3 fueron: los daneses Jonas Vingegaard, que se impuso en la general, y Mads Pedersen, líder de la clasificación por puntos; así como el australiano Jay Vine, ‘rey de la montaña’.

Entre tanto, los mejores colombianos de la carrera fueron Harold Tejada, Santiago Buitrago y Egan Bernal, en los puestos 12, 15 y 17 de la clasificación final, respectivamente.