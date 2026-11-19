El español Carlos Alcaraz suspendió este jueves su entrenamiento matutino en las Finales ATP de Turín (Italia) después de someterse a una resonancia magnética para evaluar sus molestias en el isquiotibial izquierdo, y a un día de enfrentarse al italiano Flavio Cobolli.

El murciano tenía programado su práctica con la joven promesa brasileña Guto Miguel en la pista situada en la zona de aficionados del Inalpi Arena, pero la organización lo eliminó de la programación un minuto antes de que estuviera previsto que comenzara, con la gente ya agolpada a la espera de que el tenista español saltara a la pista.

Publicidad

Por el momento, no se anunció si el entrenamiento se hará en otro horario.

Publicidad

Aproximadamente una hora antes, el español, número 3 y favorito, junto al alemán Alexander Zverev, a conquistar el torneo, se sometió a una resonancia magnética en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín, en el Estadio Olímpico Grande Torino, tal y como adelantó el diario español Marca y recogieron medios locales.



Alcaraz brilló en sus dos primeros partidos de la también conocida como Copa de Maestros, después de superar al estadounidense Frances Tiafoe por doble 6-2 y al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4.

Durante ese segundo partido pidió una pausa médica por molestias en los isquiotibiales, aunque después restó importancia al problema y dijo que no le preocupaba mucho.

Carlos Alcaraz, tenista español AFP

Publicidad

En caso de no saltar al campo mañana contra Cobolli, el español quedaría fuera del torneo, pese a tener asegurada matemáticamente su clasificación para las semifinales.

Si, por el contrario, juega con normalidad o comienza el partido y después se retira por precaución, podría disputar igualmente las semifinales, siempre que obtenga la autorización médica.

Publicidad

La resonancia examinará tanto el problema en el músculo isquiotibial, como su molestia en la rodilla derecha.

Su continuidad tanto en este torneo como su posible participación en la Copa Davis que se disputa la semana que viene en Bolonia (Italia) depende ahora de lo que arrojen los resultados médicos.