Atlético Mineiro se enfrenta este sábado con Boca Juniors en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla (Colombia) en busca de su primer título de la Copa Sudamericana con un grupo competitivo y polivalente que busca olvidar las últimas dos finales continentales perdidas, Copa Libertadores 2024 y Sudamericana 2025.

Esta es la probable alineación del ‘Galo’ (Gallo) para la final del próximo 21 de noviembre:

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- Portero

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Éverson: el capitán de 36 años y 1,93 de estatura volverá a la titularidad tras una lesión sufrida a principios de septiembre y aspira a dirigir a su equipo hasta la victoria con su característica jerarquía y fiabilidad.



- Defensas

Natanael: este lateral derecho de 24 años, que se formó en la cantera del Coritiba y tiene un gran potencial ofensivo, se espera que reemplace al ecuatoriano Alan Franco, quien fue expulsado por doble amarilla en la vuelta de la semifinal y está suspendido para la final.

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Vitão: el contundente central de 18 años y 1,92 metros, hincha declarado del ‘Galo’ y formado en su cantera desde los 12 años, debutó como profesional esta temporada y se ganó la titularidad tras entrar por Ruan Tressoldi en los cuartos de la Copa de Brasil.

Lyanco: de 29 años y formado en el São Paulo, dio el salto a Europa, donde bregó en el Torino, el Bologna y el Southampton, de la Premier League. Se trata de un central con oficio al que las lesiones le han condicionado mucho durante esta temporada.

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Renan Lodi: el exjugador del Atlético de Madrid, de 28 años, aporta liderazgo al costado zurdo, con una limpia distribución de balón y una constante proyección ofensiva con la que se destaca en el Brasileirão, aunque quedó afuera de la última convocatoria de Ancelotti.

- Mediocampistas

Kevin Castaño con Atlético Mineiro. Getty Images.

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Kevin Castaño: el colombiano de 26 años cedido por River Plate llegó a mitad de temporada y es el eje de contención y equilibrio que precisaba el equipo, un sostén con visión de anticipación y precisión en el pase que se reveló como clave para 'el Galo'.

Maycon: junto a Castaño, el experimentado mediocampista de 28 años forma el doble pivote del equipo. Es contundente, fiable y reactivo, algo que le llevó a ganar un Brasileirão y una Copa de Brasil con Corinthians.

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Víctor Hugo: el carioca de 22 años, formado en las inferiores de Flamengo, juega por delante del doble pivote y ofrece dinamismo y un gran recorrido 'box to box' que le otorga una gran presencia en la arquitectura del ataque, conectando las líneas.

- Delanteros

Mateo Casierra, delantero colombiano del Atlético Mineiro. X de @Atletico

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Tomás Cuello: el argentino de 26 años, exjugador de Atlético Tucumán, es un extremo afilado que explota el uno contra uno y no rehuye las labores defensivas, aunque se destaca por su capacidad goleadora y ya anotó en la vuelta de cuartos contra Santos.

Bernard: el veterano brasileño de 34 años alcanza un nivel altísimo de goles en la Sudamericana con cinco tantos que le hacen especialmente cualificado para penetrar el área rival desde la banda y descontrolar a los defensores xeneizes.

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Mateo Cassierra: el imponente atacante de 29 años, exjugador del Zenit de San Petersburgo y número 9 del 'Galo', es uno de los efectivos más destacados de la maquinaria mineira y pretende volver a la senda del gol tras pasar un mes en enfermería por una lesión muscular.