Colombia, intratable en el Mundial de patinaje de velocidad 2026; sigue sumando oros

Colombia dominó las pruebas de 200 metros contrarreloj en patinaje de velocidad de los Juegos Mundiales en Paraguay durante la novena jornada en la que España se hizo absoluto dominador en hockey sobre patines y Francia sumó preseas en 'scootering street'.

España conquistó su noveno título mundial, el segundo consecutivo.

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La delegación colombiana reafirmó su condición de potencia mundial desde la primera prueba sénior de 200 metros, con el oro de Santiago Vázquez con un tiempo de 17 segundos y 133 milésimas, seguido del español Jhoan Guzmán (17.215) y el colombiano Jhon Tascon (17.287).

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Entre las mujeres, la colombiana Kollin Castro se coronó campeona mundial en la carrera de 200 metros con 18 segundos y 425 milésimas, y le escoltó su compatriota Geiny Pájaro (18.429). El bronce quedó con la salvadoreña Ivonne Nochez Gallardo (18.615)



En la categoría júnior, Colombia sumó oro, plata y bronce, mientras que Italia sumó un metal dorado, India una plata y Taiwán un bronce.

Colombia ganó oros en el Mundial de patinaje de velocidad 2026 Federación Colombiana de Patinaje

La prueba de 5.000 metros sénior femenino la lideró la colombiana Gabriela Rueda (oro), con 11 puntos, delante de la chilena Camila Carreño (10) y la estadounidense Corinne Stoddard (9).

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El oro en la categoría sénior masculina de esta prueba fue para el francés Hugo Morin (14 puntos), la plata para el español Francisco José Peula (12) y el bronce para el taiwanés Chia-Cheng Tseng (10).