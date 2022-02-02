Noticias Caracol Patinaje
VIDEO | Así conquistó el colombiano Brayan Carreño el oro mundial en patinaje artístico sobre ruedas
Brayan Carreño se coronó campeón mundial de Solo Danza Sénior en Pekín, consolidando a Colombia como potencia del patinaje artístico. Los Informantes conoció su historia en 2023.
Campeones mundiales mueren junto a más deportistas en avión accidentado en EE. UU.
El mundo del deporte está de luto debido al accidente aéreo ocurrido en la madrugada del jueves 30 de enero de 2025 en la capital estadounidense, donde se estrellaron dos aeronaves en pleno vuelo.
Caso Luz Mery Tristán: niegan libertad a Andrés Ricci, presunto feminicida de la patinadora
Una jueza negó la solicitud de libertad a Andrés Ricci, acusado del feminicidio en agosto de 2023 de Luz Mery Tristán, la reconocida patinadora colombiana y campeona mundial. Así fue el crimen.
Gabriela Rueda, campeona mundial de patinaje, Deportista del Año ACORD Bogotá 2024
La fondista capitalina, conocida como ‘la Gaviota’, se quedó con el Chibcha de Oro, estatuilla que la distingue como la mejor exponente del deporte bogotano en la pasada temporada.
¿Por qué el patinaje no es un deporte olímpico?
Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzarán el próximo 26 de julio y muchos se preguntan por qué el patinaje no está incluido en estas justas. Aquí le contamos la historia.
Jazmín Álvarez se mantuvo entre las mejores del mundo y clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024
La skateboarder colombiana Jazmín Álvarez culminó dentro de las mejores 30 del ranking mundial y se ganó un cupo a los Juegos Olímpicos París 2024.
Jhancarlos González consiguió su tiquete a los Juegos Olímpicos París 2024
Luego de participar en varios eventos de skateboarding y sumar puntos, el colombiano Jhancarlos González clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024.
Colombia será sede de los Campeonatos Panamericanos de patinaje 2024
Del 2 de julio al 18 de agosto se llevará a cabo en Ibagué, Colombia, los Campeonatos Panamericanos de patinaje 2024, con las modalidades de velocidad, artístico y hockey líneo.
Así le fue a Colombia en el Mundial de Skateboarding Dubái 2024
Con miras a mantenerse entre los 44 primeros del escalafón para ir a París 2024, los colombianos Jhancarlos González y Jazmín Álvarez participaron en el Mundial de Dubái.
Campeón mundial de patinaje colombiano se retiró y ahora busca ser presidente de la Federación
Ganó de todo representando a Colombia en el patinaje, sin embargo, dejó los patines y los quiere cambiar por un cargo administrativo. Aquí la historia.