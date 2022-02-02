En vivo


Noticias Caracol  / Patinaje

Patinaje

  • Brayan Carreño
    Instagram: @bracarreno
    LOS INFORMANTES

    VIDEO | Así conquistó el colombiano Brayan Carreño el oro mundial en patinaje artístico sobre ruedas

    Brayan Carreño se coronó campeón mundial de Solo Danza Sénior en Pekín, consolidando a Colombia como potencia del patinaje artístico. Los Informantes conoció su historia en 2023.

  • Rescatistas buscando los cuerpos de las víctimas en el accidente aéreo, en Washington.
    Rescatistas buscando los cuerpos de las víctimas en el accidente aéreo, en Washington.
    Foto: Getty Images.
    Más Deportes

    Campeones mundiales mueren junto a más deportistas en avión accidentado en EE. UU.

    El mundo del deporte está de luto debido al accidente aéreo ocurrido en la madrugada del jueves 30 de enero de 2025 en la capital estadounidense, donde se estrellaron dos aeronaves en pleno vuelo.

  • Andrés Ricci, presunto feminicida de su pareja sentimental, la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán
    Andrés Ricci, presunto feminicida de su pareja sentimental, la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán
    Fotos: Fiscalía / Colprensa
    LOS INFORMANTES

    Caso Luz Mery Tristán: niegan libertad a Andrés Ricci, presunto feminicida de la patinadora

    Una jueza negó la solicitud de libertad a Andrés Ricci, acusado del feminicidio en agosto de 2023 de Luz Mery Tristán, la reconocida patinadora colombiana y campeona mundial. Así fue el crimen.

  • Gabriela Rueda, Deportista del Año 2023 ACORD Bogotá.jpg
    Gabriela Rueda se quedó con el Chibcha de Oro.
    Foto: Panam Sports.
    Más Deportes

    Gabriela Rueda, campeona mundial de patinaje, Deportista del Año ACORD Bogotá 2024

    La fondista capitalina, conocida como ‘la Gaviota’, se quedó con el Chibcha de Oro, estatuilla que la distingue como la mejor exponente del deporte bogotano en la pasada temporada.

  • Patinadoras colombianas en el Mundial de Patinaje Italia 2023.
    Patinadoras colombianas en el Mundial de Patinaje Italia 2023.
    Federación Colombiana de Patinaje
    Gol Caracol

    ¿Por qué el patinaje no es un deporte olímpico?

    Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzarán el próximo 26 de julio y muchos se preguntan por qué el patinaje no está incluido en estas justas. Aquí le contamos la historia.

  • Jazmín Álvarez, patinadora colombiana.
    Jazmín Álvarez, patinadora colombiana.
    COC.
    Gol Caracol

    Jazmín Álvarez se mantuvo entre las mejores del mundo y clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024

    La skateboarder colombiana Jazmín Álvarez culminó dentro de las mejores 30 del ranking mundial y se ganó un cupo a los Juegos Olímpicos París 2024.

  • Jhancarlos González, patinador colombiano.
    Jhancarlos González, patinador colombiano.
    COC.
    Gol Caracol

    Jhancarlos González consiguió su tiquete a los Juegos Olímpicos París 2024

    Luego de participar en varios eventos de skateboarding y sumar puntos, el colombiano Jhancarlos González clasificó a los Juegos Olímpicos París 2024.

  • Fabriana Arias, patinadora colombiana, correrá este domingo en los Juegos Panamericanos
    Fabriana Arias, patinadora colombiana, correrá este domingo en los Juegos Panamericanos
    AFP
    Gol Caracol

    Colombia será sede de los Campeonatos Panamericanos de patinaje 2024

    Del 2 de julio al 18 de agosto se llevará a cabo en Ibagué, Colombia, los Campeonatos Panamericanos de patinaje 2024, con las modalidades de velocidad, artístico y hockey líneo.

  • Jhancarlos Ginzález, skater colombiano.
    Jhancarlos Ginzález, skater colombiano.
    COC
    Gol Caracol

    Así le fue a Colombia en el Mundial de Skateboarding Dubái 2024

    Con miras a mantenerse entre los 44 primeros del escalafón para ir a París 2024, los colombianos Jhancarlos González y Jazmín Álvarez participaron en el Mundial de Dubái.

  • Alex Cujavante, patinador colombiano.
    Alex Cujavante, patinador colombiano.
    Colprensa
    Gol Caracol

    Campeón mundial de patinaje colombiano se retiró y ahora busca ser presidente de la Federación

    Ganó de todo representando a Colombia en el patinaje, sin embargo, dejó los patines y los quiere cambiar por un cargo administrativo. Aquí la historia.

