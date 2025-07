Colombia se queda sin su principal carta para la Media Maratón de Bogotá 2025; "es doloroso"

La Media Maratón de Bogotá 2025 tuvo su presentación oficial de atletas élite para la edición 2025, que se celebra el domingo 27 de julio con un sinnúmero de medallistas olímpicos y mundiales en ambas ramas, principalmente procedentes de África, que lucharán por el título junto a lo mejor del lote nacional.

Y aunque se trata de la cita más importante del calendario colombiano, la número uno del país anfitrión no podrá estar dando lo mejor de sí para buscar un lugar en el podio de los 21 kilómetros.

El anuncio fue hecho por la propia afectada delante del resto de favoritos y frente a los medios de comunicación, instante en el que se le quebró al voz explicando lo que le ocurría.



Media Maratón de Bogotá 2025: Colombia pierde a su principal figura

Se trata de la fondista colombiana Angie Orjuela, única carta que tuvo Colombia en la maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 y quien desde hace varias temporadas domina el escalafón nacional.

Todo se debe a una lesión en la parte posterior de su pierna derecha, molestia que arrastra desde hace varios meses y que la sacó del Maratón de Boston (EE. UU.) y que le sigue impidiendo competir.

En ese sentido, Orjuela explicó la situación: “Es una isquialgia que se está convirtiendo en tendinopatía, lo que se traduce en una sobrecarga con inflamación y cuando voy a correr es doloroso, algo que se me sale de las manos porque quise recuperarme y al mismo tiempo seguir entrenando, lo que no fue buena idea porque no dejé que el músculo desinflamara y todo se puso más difícil”.

En consecuencia, aclaró que tomará la partida, pero que no podrá ir con la élite, sino que acompañará al resto de participantes: “No he podido entrenar al 100 %, lo que no permite hacer una carrera como quisiera para pelear por el podio porque hay muy buen nivel internacional. Sin embargo, quiero disfrutar esta fiesta deportiva desde otro ángulo, con la gente, intentando llegar a la meta sin complicaciones”.

Y cerró poniéndose como ejemplo para que esto no les pase a los demás: “Recomendó siempre asesorarse de un médico, no tomar decisiones por cuenta propia para evitar males mayores. Debo parar al menos un mes, fortalecer y recuperar”.

Ahora, la boyacense Lady Lozano se convierte en la más opcionada para subir al podio con la vadera de Colombia, como lo hizo el año anterior, cuando fue tercera, igualando la actuación de Angie Orjuela en 2023.