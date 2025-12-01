Definen nominados a premios ‘Deportista del Año Acord Colombia’; Natalia Linares, candidata

Fueron publicados los nombres de los aspirantes en las diferentes categorías de los premios ‘Deportista del Año Acord Colombia 2025’, galardones que se entregarán el viernes 12 de diciembre en el Museo Panóptico de Ibagué, Tolima.

La elección se hará mediante votación en las categorias femenina, masculina y juvenil de los periodistas deportivos del país pertenecientes a dicha asociación.



Nominados, ‘Deportista del Año Acord Colombia 2025’

⦁ Deportista revelación

- Tomás Restrepo (golf): ganador la Copa Mundo Junior.

- Camilo Vera (gimnasia): oro en barras paralelas y en barra fija en el Mundial Juvenil de Manila, Filipinas, y oro suramericano.

- Yairan Tysforod (pesas): campeona mundial juvenil.

- Valeria Hernández (ciclismo de pista): subcampeona mundial juvenil de keirin.

- Kollin Andrea Castro (patinaje): 2 oros, plata y bronce en el Mundial de Carreras y 3 oros en Juegos Panamericanos Junior.

- Daniela Verswyvel (esquí): 2 medallas de plata en el Mundial y plata en Panamericanos Junior.

⦁ Categoría femenina

- Natalia Linares (atletismo): bronce en salto largo en el Mundial de Tokio, Japón.

- Stefany Cuadrado (ciclismo de pista): bronce en Mundial, prueba de keirin.

- Gabriela Isabel Rueda (patinaje): 3 oros y 2 de plata en Juegos Mundiales y 2 oros en el Mundial de Carreras.

- Valeria Arboleda (boxeo): bronce en Mundial, categoría 57 kilogramos.

- Yenny Sinisterra (pesas): plata y de bronce en Mundial, categoría 63 kg.

⦁ Categoría masculina

- Juan Jacobo Mantilla (patinaje): 2 oros, una plata y un bronce en Juegos Mundiales y 2 oros, una plata y un bronce en el Mundial de Carreras.

- Brayan Carreño (patinaje artístico): campeón mundial en solo danza senior y bronce en cuarteto senior.

- Alexander Jiménez (actividades subacuáticas): 2 títulos mundiales: 150 metros superficie y kilómetro.

- Yeison López (pesas): 2 oros mundiales con récords orbitales en 88 kilogramos.

- Jokser Albornoz (pesas): subcampeón mundial.