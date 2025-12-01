Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Definen nominados a premios ‘Deportista del Año Acord Colombia’; Natalia Linares, candidata

Definen nominados a premios ‘Deportista del Año Acord Colombia’; Natalia Linares, candidata

Se trata de la ceremonia en la que la Asociación de Periodistas Deportivos de Colombia exalta anualmente a los mejores atetas del país en la temporada 2025.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
Natalia Linares, favorita a Deportista del Año Acord Colombia 2025 .jpg
Natalia Linares, favorita por su bronce en e Mundial de Atetismo.
Foto: COC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad