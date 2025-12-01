Futuro incierto para jugador de Selección Colombia; su renovación está en “punto muerto”

Uno de los protagonistas del último mercado de fichajes fue el zaguero central Jhon Lucumí, actualmente al servicio del Bologna de la Serie A de Italia, quien sonó con fuerza para cambiar de equipo.

El defensor, de 27 años, estuvo en el radar del Sunderland de Inglaterra, pero el conjunto italiano puso trabas para su salida. Lucumí tiene contrato vigente con el club hasta junio de 2027 y un valor de mercado de 25 millones de euros, de acuerdo con los registros de Transfermarkt.

¿Jhon Lucumí seguirá en el Bologna?

Jhon Lucumí, defensor colombiano titular en Bolonia vs Pisa @Bolognafc1909

De acuerdo con información de la prensa internacional, las conversaciones para la renovación de Jhon Lucumí con el Bologna estarían en un punto muerto, pese a las intenciones del club de extender el vínculo del ‘cafetero’ por dos años más.



“El objetivo de transferencia de verano del Sunderland, Jhon Lucumí, ha llegado a un ‘punto muerto’ en sus conversaciones contractuales en curso con el Bolonia, lo que vuelve a generar dudas sobre su futuro a largo plazo en Italia de cara a la ventana de enero”, reveló el 'Sunderland Echo'.

Por su parte, el Bologna siempre ha insistido en que el objetivo es que Lucumí firme un nuevo contrato en Italia. En octubre, el director deportivo Giovanni Sartori explicó:

“Estamos hablando con Lucumí sobre la posibilidad de extender su contrato y nos encantaría que se quedara. Si estaría contento, no lo sé, habría que preguntárselo a él. Lo veremos más adelante y veremos qué decide. Tras tener que renunciar a su sueño de la Premier League en verano, volvió a la carga con gran profesionalidad. Espero que no tengamos que hacer demasiado en el mercado de fichajes en enero, considerando la gran calidad de la plantilla”.

En una entrevista más reciente con la publicación italiana 'Tuttomercatoweb', el agente de Lucumí, Simone Rondanini, proporcionó su propia actualización, declarando:

“El entrenador nunca ha prescindido de él, y Jhon ha mantenido un nivel de profesionalismo que lo distingue. Ha habido situaciones difíciles, y siempre ha querido defender los colores del club. En mi opinión, es justo que Vincenzo Italiano, entrenador del Bolonia, haya tenido en cuenta esta actitud”.



Números de Jhon Lucumí

En la presente temporada con el Bologna, el defensor central ha disputado un total de 15 partidos en todas las competiciones, registrando una anotación en 1.220 minutos de juego.