El histórico presidente honorario del Bayern de Múnich, Uli Hoeness, ha lanzado una crítica demoledora contra el Liverpool de Inglaterra, calificando su actual temporada como "desastrosa" a pesar de la enorme inversión económica realizada. El directivo atribuye los malos resultados a una supuesta falta de equilibrio en la plantilla, donde abundan las "superestrellas" y escasean los jugadores dispuestos a sacrificar su brillo individual por el bien del colectivo.

Hoeness comenzó su ataque destacando el desajuste entre el gasto del club inglés y su rendimiento en el campo, una crítica que ha resonado fuertemente en el medio futbolero de Europa.

Así, el hombre fuertes del Bayern afirmó sobre la temporada del Liverpool que "gastaron €500 millones y están teniendo una temporada desastrosa. En mi opinión, eso se debe a que solo tienen superestrellas. Solo tienen jefes y ningún trabajador". La figura bávara sugiere que el problema del Liverpool no es la falta de calidad, sino la saturación de egos y la ausencia de jugadores de perfil más sacrificado, fundamentales para el equilibrio de cualquier equipo campeón.

Para ilustrar su punto sobre la individualidad excesiva, Hoeness recurrió a una metáfora ingeniosa sobre la dinámica de pases en el campo, poniendo de ejemplo a la estrella egipcia, Mohamed Salah, y al joven Florian Wirtz.



Así complementó su concepto y dijo que "siempre digo, en el Liverpool, pronto tendrán que jugar con cinco balones porque las estrellas no cederán ninguno. Pobre Florian Wirtz, ni siquiera le llega un balón porque Salah, Szoboszlai y todos los demás quieren jugar con los suyos".

El ataque de Hoeness subraya la filosofía del Bayern Múnich, tradicionalmente basada en un fuerte espíritu de equipo y una mezcla de talentos individuales y obreros del fútbol. La crítica del directivo alemán pone en tela de juicio la gestión deportiva del histórico equipo de la Premier League sugiriendo que la simple acumulación de "jefes" y grandes nombres no garantiza el éxito.

Hay que recordar que en la prensa inglesa y en espacios de participación y opinión se ha mencionado en las últimas semanas el acierto de Bayern al haber contratado al guajiro Luis Díaz, de gran campaña en el equipo de Kompany, y la decisión equivocada tomada por la dirigencia de los 'reds' al haber avalado la negociación del estelar hombre de la Selección Colombia.

Mohamed Salah, en el partido frente al Manchester United Foto: AFP

Artículo creado con IA Gemini