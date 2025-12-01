Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

Seguramente los dos equipos más en forma de LaLiga, el Barcelona, nuevo líder en solitario, y el Atlético de Madrid, que encadena seis victorias, se miden este martes en el Camp Nou, en un partido adelantado por la disputa de la Supercopa de España.

Para los azulgrana, el choque de este martes es de los que pueden marcar su camino esta temporada, después de que haya sucumbido anteriormente en los tres partidos de máxima exigencia de esta temporada: PSG, Real Madrid y Chelsea.

Y la convicción es máxima en el Atlético, que va lanzado al Camp Nou. En tres semanas ha pasado de una desventaja de ocho puntos sobre la cima a tenerla al alcance este mismo martes, subido desde hace tiempo en una reacción casi imparable, con una sola derrota (4-0 con el Arsenal) en sus últimos 14 compromisos.



Los barcelonistas, pese a las dudas en su juego, que no es el de la pasada temporada; y las múltiples bajas acumuladas en este inicio de curso, se van recuperando poco a poco y, por ejemplo, en casa se mantienen intratables.

Siete partidos y siete victorias; 23 goles a favor y 4 en contra. Ante el Atlético se espera que vuelva al once Pedri González y que Hansi Flick pueda armar un once reconocible, a pesar de la baja de Fermín López, uno de los jugadores que ha aguantado el equipo en estos primeros meses y que ahora está de baja.

Raphinha volvió ante el Alavés a lo grande. Ya había demostrado su carácter en Londres, en un partido que estuvo marcado por la prematura expulsión de Ronald Araujo y en el que el Barça fue atropellado por el Chelsea.

Pero fue ante el Alavés, con dos asistencias, el que desequilibró el partido. Raphinha es de los que nunca se esconden. Cuando está bien ofrece goles o asistencias (34/25 la temporada pasada); si no lo está, su trabajo es incuestionable.

Por eso su presencia es un plus para el equipo de Flick, como también lo es Pedri. El canario, ausente en el último mes por una lesión en el Bernabéu cuando estaba en el mejor momento del curso, ha dejado huérfano a su equipo y ha cedido el timón a un inconsistente Frenkie de Jong, que solo está a buen nivel cuando acompaña a Pedri, no cuando él tiene que dirigir al equipo.

La principal duda de Flick para el partido está en la posición de Eric García, que se retiró ante el Alavés por un golpe en la nariz y fue sustituido por Jules Kounde.



Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

El duelo entre 'culés' y 'colchoneros' se llevará a cabo a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de 'DSports' y 'DGO'. Una victoria del Barcelona lo alejaría en la cima de la tabla, mientras que un triunfo de los dirigidos por Simeone apretaría aún más la lucha por el título.

Lo desafía el Atlético, que ha ganado 11 de sus 13 duelos más recientes y encadena seis victorias en LaLiga, siete entre todas las competiciones, que lo posicionan dentro de sus aspiraciones, en duda en agosto y en ebullición ahora.

Es el mejor equipo de las últimas 11 jornadas, quitando las tres primeras, con 29 de los 33 puntos jugados de septiembre a noviembre, y atraviesa la mejor racha actual del campeonato, por delante de los cinco triunfos seguidos del Villarreal y los cuatro del Barcelona.

Incluso, se ha recompuesto como visitante. La baja producción lejos del Metropolitano era un déficit inasumible para el equipo, pero dos triunfos consecutivos sin goles en contra (0-2 contra el Betis y 0-1 contra el Getafe, más brillante el primero que el segundo) han rebajado los vaivenes en sus salidas. Aún es solo el séptimo mejor visitante de esta Liga, con 9 de 18 puntos.

Este martes, el Barcelona sube la dimensión de la reválida constante de Diego Simeone y ‘su’ Atlético. El pasado curso se impusieron por 1-2 en el estadio Olímpico Lluís Companys. Es la única victoria en campo azulgrana del técnico, ninguna de ellas en el Camp Nou, al que retorna ahora entre tal estadística y el recuerdo de la primera Liga que logró en 2013-14, culminada con un 1-1 en ese escenario.

Ya recuperado Jan Oblak, que reapareció el pasado sábado en el triunfo por 2-0 ante el Oviedo, en el once del Atlético se espera a los centrales José María Giménez y David Hancko, a los extremos o carrileros Giuliano Simeone y Nico González, a los centrocampistas Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena y al delantero Julián Alvarez, que descansó de inicio ante el Oviedo para estar a tope en Barcelona.

Los enfrentamientos del Barça ante el Atlético de Madrid son sinónimo de 'showtime'. El curso pasado, por ejemplo, un 2-4 en Madrid en LaLiga para el Barça; un 1-2 para los colchoneros en Montjuic, en un partido decidido por Sorloth en el descuento; y un loco 4-4 en la Copa, después de un 0-2 para el Atlético, un 4-2 para el Barça y un empate final.