Barcelona vs. Atlético de Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Liga de España

Este martes se vivirá un partidazo en la liga española. El Barcelona, nuevo líder del torneo, recibirá en el Camp Nou al Atlético de Madrid, que está a tan solo tres puntos de la punta. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 1 de dic, 2025
Fotos: AFP

