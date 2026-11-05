Emanuel Otálvaro hace historia en tenis de mesa de Juegos Olímpicos de la Juventud, va por el oro

En una jornada brillante para el deporte colombiano, el tenismesista Emanuel Otálvaro aseguró su cupo en la gran final individual del tenis de mesa en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este jueves 5 de noviembre, el deportista nacional firmó una contundente victoria 4-1 ante el representante de Hong Kong, Ki Ho Li, e irá en busca de la cima del podio olímpico juvenil.

Para instalarse en la ronda definivita de las justa olímpicas, Otálvaro completó una destacada actuación desde la fase de grupos, donde derrotó sucesivamente a Lucca Lobo (Costa Rica), Noah Vitel (Francia) y Samuel Duffoo (Perú). Posteriormente, en las instancias de eliminación directa, el colombiano dejó en el camino al español Ladimir Mayorov, en octavos de final, y superó un duro cruce en cuartos de final ante el chino Hechen Li.

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Por su parte, su rival en semifinales, Ki Ho Li (quinta siembra del torneo), venía de avanzar con triunfos en la fase inicial ante Kuti Mathew (Nigeria), Francesco Trevisan (Italia) y Youssef Aidli (Túnez), además de eliminar a Robert Istrate (Rumania) en octavos y a Chinting Lin (Taiwán) en cuartos.

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El duelo de semifinales mostró desde el inicio la contundencia del deportista colombiano. En el primer juego, Emanuel tomó rápidamente una ventaja inicial (7–4) y administró el ritmo para cerrarlo a su favor con un 11–6. Manteniendo las sensaciones en el segundo parcial, su precisión en las devoluciones y la potencia en los remates le permitieron ampliar la ventaja global (2-0) tras imponerse 11–7.



Aunque el tercer set presentó momentos de alta tensión —donde el hongkonés reaccionó tras ir abajo 9–7 para llevarse el parcial 9–11 y descontar en el marcador—, Otálvaro no cedió terreno. Con temple y solidez táctica, el colombiano recuperó la iniciativa en el cuarto juego imponiéndose 11–6 y cerró la victoria definitiva en el quinto set con un 11–7, sentenciando el marcador global 4–1 a su favor.

Emanuel Otálvaro alcanza la final del tenis de mesa en Dakar 2026 Foto: Ministerio del Deporte

La gran final del certamen tendrá un ingrediente de máxima exigencia internacional. Emanuel Otálvaro se medirá este mismo jueves 5 de noviembre (a partir de la 1:15 p.m., hora de Colombia) ante el japonés Ryuusie Kawakami.

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El choque por el título de Dakar 2026 enfrentará cara a cara a los dos mejores exponentes de la categoría en el planeta, dado que actualmente el nipón y el colombiano ocupan la primera y segunda casilla del Ranking Mundial Individual sub-17 de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF).