El emotivo tributo del Balón de Oro a Cristiano Ronaldo, tras su retiro internacional: "eterno"

La cuenta oficial del Balón de Oro rinde homenaje este jueves 5 de noviembre al portugués Cristiano Ronaldo, que anunció su retiro de la selección, del que recuerda que ganó cinco veces su galardón y del que dice que "cambió el fútbol portugués".

La despedida llega "tras dos décadas de pasión inigualable, goles inolvidables y un legado eterno", escribe en la red social X, donde publican una foto del futbolista con la camiseta de Portugal, el dorsal 7 y la palabra "Gracias".

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"Cinco Balones de Oro, momentos históricos infinitos y un capitán que cambió para siempre el fútbol portugués", agrega el mensaje.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. Foto: AFP

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Ronaldo, de 41 años, anunció que abandona la selección portuguesa tras haber ganado múltiples trofeos, como una Eurocopa y en un final algo escabroso por las desavenencias con el seleccionador, Jorge Jesús.



Más reacciones tras la despedida de CR7 de las 'quinas'

La Liga saudí, por su parte, consideró que "una era llega a su fin. Un legado que perdurará para siempre", en un tuit en el que incluyó tres imágenes del icónico jugador portugués.

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El Manchester United, club en el que militó entre 2002 y 2009, felicitó al portugués "por una increíble carrera internacional". "Disfruta de tu retiro", apuntó el club de Old Trafford, que aporta imágenes de Cristiano Ronaldo celebrando con la selección portugués.

El exjugador del United Rio Ferdinand, compañero de Cristiano Ronaldo en el club inglés, afirmó: "¡Felicidades, mi amigo Cristiano. Viniste, viste, conquistaste… 146 goles para tu país, 3 trofeos importantes y sigues poniendo a Portugal en el mapa mundial! ¡Sigue sonriendo!".

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"Gracias por todo lo que has hecho por nuestra Nación. Para siempre en la historia de Portugal", afirmó, mientras tanto, el Sporting de Lisboa, club en el que dio sus primeros pasos como profesional y comenzó a hacerse un nombre internacional.

El Juventus italiano, en el que jugó entre 2018 y 2022, también quiso expresar su reconocimiento hacia el jugador de Madeira: "Felicidades por un increible viaje con Portugal".

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La Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPRO) igualmente reconoció al portugués con un mensaje en el que asegura que "durante más de dos décadas, Cristiano Ronaldo ha producido consistentemente momentos inolvidables, ha roto récords y ha escrito su nombre en la historia del fútbol".

"Deja el fútbol internacional como el máximo goleador histórico de Portugal, campeón de Europa y ganador del #World11 de FIFPRO en 15 ocasiones, ganándose una y otra vez el reconocimiento de sus compañeros de profesión. ¡Felicidades, Cristiano, por unos extraordinarios 23 años con Portugal!", apunta.