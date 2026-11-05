De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo; se apaga la era que redefinió el fútbol mundial

Incontenible el paso del tiempo en el fútbol del nivel más sublime, ya se fue Lionel Messi de la Selección Argentina y le sigue ahora Cristiano Ronaldocon Portugal, de otra forma y bajo otras circunstancias, para confirmar el fin de una era grandiosa, que situó a ambos como referencias absolutas en cada torneo, más allá de sus selecciones, los favoritos y cualquier otro futbolista o circunstancia.

Alejados ya de los clubes de más dimensión mundial, en ligas distantes de las más grandes competiciones de España, Inglaterra, Italia, Alemania o Francia (Messi, en el Inter Miami de Estados Unidos y Cristiano, en el Al Nassr en Arabia Saudí) y fuera desde 2023 de la Liga de Campeones, la selección era la última muestra inequívoca de su vigencia. Mundiales, Eurocopas, Copas América… Empieza otra época, retirados de sus selecciones. El penúltimo paso.

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Messi tomó la decisión tras el Mundial 2026. A sus 39 años, era su momento. 208 partidos, 126 goles, el Mundial ganado en Catar, la final en 2026, dos Copas América y el homenaje final de toda una nación, compañeros y amigos. El punto final con la Albiceleste, concluido con el tributo del pasado 7 de octubre. Aún sigue en el Inter Miami.

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Cristiano Ronaldo apostó por ir más allá con la selección portuguesa. Portugal abrió un nuevo episodio en su historia con la llegada de Jorge Jesus. El técnico contó con él desde el principio, pero desde una perspectiva divergente a toda la carrera anterior del atacante y diferente a la óptica de 'CR7', que abandonó abruptamente la concentración del equipo antes de medirse a Dinamarca en el último parón tras quedarse sin minutos en un partido.



Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. Foto: Getty Imágenes

Antes de la nueva convocatoria para las fechas de noviembre (él figuraba en la prelista), en plena competencia por la Liga de Naciones, anunció su adiós. Se va con 234 partidos y 146 goles.

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De los 18 años con los que debutó el 20 de agosto de 2003 en un amistoso contra Kazajistán ganado por 1-0, a las órdenes de Luiz Felipe Scolari y en sustitución de Luis Figo para jugar toda la segunda parte; a los 41 con los que disputó su último duelo, que entonces no se intuía como tal, el pasado 24 de septiembre contra Gales. Titular y capitán.

Su último gol con Portugal queda enmarcado el 3 de julio de 2026 en los dieciseisavos de final del Mundial contra Croacia. Nunca lo ganó. Sí conquistó la Eurocopa, en 2016, y la Liga de Naciones.

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Messi y Cristiano, 13 Balones de Oro

Desde 2008, cuando logró por primera vez el Balón de Oro Cristiano Ronaldo, y hasta 2023, cuando lo consiguió por última vez Messi, entre los dos se repartieron trece de los galardones como mejor jugador del mundo a lo largo de esos 15 años.

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Ocho fueron para el astro argentino (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y cinco para el portugués (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). Sólo hubo dos excepciones: Karim Benzema, en 2022, y Luka Modric, en 2018. El croata sigue activo en su selección.

Desde 2023, lo han ganado el medio centro español Rodrigo Hernández, el delantero francés Ousmane Dembélé y el goleador inglés Harry Kane, por ese orden desde 2024 al pasado 26 de octubre, cuando la gala en Londres coronó al atacante del Bayern Múnich por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Es su momento. Lo es desde hace dos o tres años, desde que Messi y Cristiano iniciaron el proceso de ‘retirada’.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido amistoso, entre PSG y estrellas de Arabia Saudita AFP

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Leyendas extraordinarias e incluso aún incalculables de la historia del fútbol, se han ido alejando de la élite paso a paso. Ha sido un camino casi paralelo, que queda suscrito ya de forma invariable este jueves con el adiós de Cristiano a la selección de Portugal.

El proceso del adiós

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Primero se alejaron de las ligas más competitivas. Lionel Messi se marchó del París Saint-Germain para jugar en el Inter Miami, en la emergente pero aún menor liga estadounidense. Fue en julio de 2023. Hace ya tres años.

Unos meses antes, en enero de 2023, tras el Mundial de Catar y sus divergencias entonces con el entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, Cristiano se transformó en el reclamo líder de la liga saudí, entonces en plena expansión, con su fichaje por el Al Nassr. Sigue allí, camino de los deseados mil goles. Suma 985 ahora.

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Ya se despidieron de la Liga de Campeones entonces, de las que son los futbolistas con más goles de la historia. Cristiano Ronaldo, con 141 tantos; Messi, con 129. Les siguen Robert Lewandowski, con 109, y Karim Benzema, con 90. Dueños de otra época. Kylian Mbappé es quinto, con 74 aciertos. Son los récords a batir por él, Erling Haaland, Lamine Yamal… El tiempo lo dirá. Nadie jugó más partidos de 'Champions' que Cristiano Ronaldo, con 187 encuentros.

Messi se despidió de la Copa América en 2024, como campeón además. Cristiano lo hizo de la Eurocopa ese mismo año, entre lágrimas, eliminado en la tanda de penaltis de los cuartos de final por Francia. El pasado verano, fue el adiós de ambos a los Mundiales. Seis ediciones jugaron cada uno de los dos. El final de una era para la eternidad.