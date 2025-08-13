Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Más Deportes  / Estrellas mundiales se retan en los 10k más rápidos de América Latina: la Carrera del Pacífico

Estrellas mundiales se retan en los 10k más rápidos de América Latina: la Carrera del Pacífico

Se trata de una de las competencias atléticas de calle en Colombia con varias de las mejores marcas del área y en la que se citan grandes figuras, especialmente de África, para romper sus récords.