Un gimnasta indonesio de 19 años falleció como consecuencia de un accidente durante un entrenamiento ocurrido hace dos semanas, cuando el equipo del país asiático preparaba en Rusia el Mundial que se disputará en Yakarta en octubre, anunció este sábado su federación.

Naufal Takdir Al Bari sufrió una grave lesión en el cuello tras caer en una colchoneta de espuma luego de haber realizado un ejercicio en la barra fija, explicó el director del gimnasio de Penza (al oeste de Rusia) Oleg Minkarsky, a la agencia de prensa rusa TASS.

Naufal Takdir Al Bari adalah permata bagi gimnastik Indonesia. Dia bertalenta besar dan akan mewakili Indonesia di Kejuaraan Dunia yang berlangsung di Jakarta bulan depan.



Naufal juga menjadi tumpuan penting Indonesia untuk lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028.

El deportista, cuyo sueño era participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, pasó doce días en cuidados intensivos, pero falleció esta semana.

Naufal Takdir Al Bari, gimnasta indonesio de 19 años, en una competencia AFP

"La gimnasia indonesia ha perdido a uno de sus queridos hijos. Es un golpe muy duro y una gran tristeza para nosotros", declaró la presidenta de la federación de gimnasia de Indonesia, Ita Yuliati, en un comunicado publicado el viernes.