Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Exjugadores de Millonarios le contestaron a Andrés Cadavid; "llegó calladito", "era un NN"

Exjugadores de Millonarios le contestaron a Andrés Cadavid; "llegó calladito", "era un NN"

En una entrevista con Gol Caracol, Andrés Cadavid dijo que peleó en su tiempo con uno de los capitanes de Millonarios y de inmediato, aparecieron picantes palabras.