Exjugadores de Millonarios le contestaron a Andrés Cadavid; "llegó calladito", "era un NN"

"Muchas veces pelee en un camerino, pelear para levantar un equipo, decirse las cosas. En Millonarios pelee con uno de los capitanes, en pro de cambiar el equipo, de lo que era, de que nos metiéramos en el cuento, era la plata mía, la plata de todos. Eso nos va a volver más fuertes (en su momento), el problema es cuando no se pelea, que se diga que 'acá no pasa nada', ganemos o perdamos". Esa fue una, de las tantas declaraciones polémicas que dejó Andrés Cadavid, exjugador campeón con los 'embajadores' en 2012, en una entrevista para la sección el 'Anecdotario', de Gol Caracol.

El antioqueño habló de manera directa, no se calló nada y llamó cada cosa por su nombre en la extensa charla. Pues bien, esos dichos del otrora zaguero central de clubes como América, Deportivo Cali, Medellín y Envigado, entre otros, encontraron contestación de un par antiguos compañeros suyos en el tradicional conjunto bogotano.

Y de esa manera, el primero en dejar unas líneas en los comentarios de la publicación de la entrevista de Cadavid en Gol Caracol fue Jhonny Ramírez, quien indicó que "yo no me acuerdo de eso, llegó calladito, ahí no hablaba nada". Y le preguntó a Wason Rentería si se acordaba de lo que aseguró el hoy comunicador audiovisual, de 39 años.

De otra parte, el que también intervino fue Erick Moreno. El exdelantero albiazul agregó que "si ese pelea se dio, yo me la perdí y los que la vieron, no la contaron jajaja. Ese man cuando llegó a Millonarios era un NN, como para llegar con ínfulas".

Mientras tanto, Rentería solamente apuntó "enano, respete a los compañeros". No se sabe a ciencia cierta, si las réplicas fueron con sinceridad o en broma de parte de Ramírez y Moreno.

También participaron en nuestro Instagram un buen número de seguidores de Millonarios, que recordaron a Cadavid con admiración y dejándole algunas palabras que le recordaron su paso por el cuadro capitalino.

