A jugador de Selección Colombia se le cayó fichaje en Europa; le tocó ‘plan B’ en Brasil

Para esta temporada se dieron buenos movimientos de jugadores de Selección Colombia en el mercado de fichajes, como los casos de Luis Díaz al Bayern Múnich, Jhon Arias al Wolverhampton, Richard Ríos a Benfica, Nelson Deossa al Betis, entre otros.

Pero aunque ya las ligas europeas comenzaron hay un nombre de un futbolista de la ‘tricolor’ que sigue sonando, que estaba a punto de cambiar de camiseta en el Viejo Continente, pero se cayó el traspaso y tuvo un giro inesperado, que lo traerá a Brasil.

Se trata de Carlos Cuesta, defensor central de la Selección Colombia, quien pasaría del Galatasaray (Turquía) al Spartak de Moscú (Rusia) y aunque mencionan que ya estaba listo para el fichaje, no fue así y tuvo que mirar una segunda opción, que ya lo había tentado días antes.



Carlos Cuesta jugaría en el Vasco da Gama

El medio ‘Globo Esporte’, de Brasil, dio los detalles de última hora sobre el futbolista colombiano, aprovechando que se cayó el fichaje que tenía listo el zaguero central.

“Vasco da Gama retoma conversaciones y está cerca de un acuerdo para fichar a Carlos Cuesta”, titularon este martes, explicando además que “el club había centrado su atención en otros objetivos tras la llegada del defensa al Spartak de Moscú, pero el acuerdo con el club ruso fracasó. La directiva discutió el modelo de fichaje”.

Para añadir, mencionaron que un jugador de sus características es lo que más buscaba el elenco de Río de Janeiro, quien tiene falencias allí y ven en el chocoano la mejor opción, además de que Galatasaray quiere salir de él porque no logró adaptarse.

“La directiva del Vasco ya ha llegado a un acuerdo con Cuesta y sus representantes. El club debate actualmente el modelo de acuerdo: un fichaje permanente (similar a la primera propuesta) o una cesión. Las conversaciones se reanudaron este lunes. A sus 26 años, el jugador colombiano cubriría una de las principales carencias en la plantilla actual de Fernando Diniz: un lateral derecho”, informaron.

Con eso, se espera que en las próximas horas se pueda cerrar este fichaje de Carlos Cuesta a Vasco da Gama, en lo que sería su salida de Europa pero llegar a Sudamérica a una liga competitiva como la de Brasil, que viene sumando estrellas mundiales a sus filas. De hecho, en el cuadro al que llegaría el colombiano está Philippe Coutinho, exjugador de Liverpool, Bayern Múnich y Barcelona.

Además, hace algunos días contrataron a otro jugador de nuestro país como el joven atacante exMillonarios Carlos Andrés Gómez, quien estaba en el Rennes (Francia), pero sin mucha continuidad. Ya debutó y dio una asistencia en la derrota 3-2 con Corinthians.