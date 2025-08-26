Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A jugador de Selección Colombia se le cayó fichaje en Europa; le tocó ‘plan B’ en Brasil

A jugador de Selección Colombia se le cayó fichaje en Europa; le tocó ‘plan B’ en Brasil

En las últimas horas el nombre de un futbolista de la Selección Colombia ocupa espacios en la prensa europea y todo tras un fallido cambio de equipo en el Viejo Continente.

Carlos Cuesta y Richard Ríos
Carlos Cuesta y Richard Ríos con Selección Colombia - Foto:
Getty Images
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: agosto 26, 2025 09:17 p. m.