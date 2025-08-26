Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
TRAMPAS EN FÚTBOL
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / El operativo de Bolivia contra la Selección Colombia; se filtró el paso a paso hacia Barranquilla

El operativo de Bolivia contra la Selección Colombia; se filtró el paso a paso hacia Barranquilla

Tras conocerse la convocatoria de Bolivia, ahora se conocieron más detalles de lo que planea el combinado del Altiplano para su visita a la Selección Colombia, el 4 de septiembre, en el 'Metro'.