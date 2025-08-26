El operativo de Bolivia contra la Selección Colombia; se filtró el paso a paso hacia Barranquilla

De cara al próximo partido de la Selección Colombia muchas miradas están puestas en el trabajo, los convocados que ya confirmaron, y el desplazamiento de Bolivia hacia Barranquilla, el primer rival de la 'tricolor' en las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Por eso, luego de conocerse los citados por el técnico Óscar Villegas para el duelo del jueves 4 de septiembre, en el estadio Metropolitano, se filtraron los detalles de cómo será el día a día de la 'verde' hasta llegar a la capital atlanticense para dicho compromiso.



El operativo de Bolivia contra la Selección Colombia

Carlos Pino, coordinador de la selección boliviana dio una entrevista al diario 'El Deber', donde contó los detalles de la preparación para el duelo frente a nuestro combinado patrio, pensando en sacar un buen resultado de visitantes en el calor de Barranquilla.

"Poco a poco se irán incorporando los jugadores del exterior. Ya tenemos confirmados a cuatro que llegarán directamente a Barranquilla: Roberto Carlos Fernández, Enzo Monteiro, Efraín Morales y Diego Medina", afirmó de entrada el directivo del cuadro del Altiplano.

Además, mencionaron que estarán todo el tiempo en la altura de La Paz, y no le dan tanta trascendencia al tema climático en el estadio Metropolitano: "El estadio Tahuichi está cerrado y en Montero hay partidos de la División Profesional, así que hemos decidido concentrar todo en La Paz. Solo haremos escala en Santa Cruz para trasladarnos en chárter rumbo a Barranquilla", explicó Carlos Pino.

Colombia vs Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas - Foto: AFP

De hecho, el coordinador de la selección boliviana mencionó que se quedarán en Barranquilla luego del duelo contra Colombia, para luego poner su mirada contra Brasil, con quien cerrarán las Eliminatorias Sudamericanas.

"No tiene sentido salir de madrugada y perder toda la noche. Lo mejor es dormir bien, recuperar a los futbolistas y llegar a Bolivia al mediodía del viernes", detalló el directivo Pino sobre el post partido frente a la Selección Colombia.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El partido de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas será el jueves 4 de septiembre, a las 6:30 p.m. (hora colombiana) contra Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Luego será de visitante frente a Venezuela (martes 9 de septiembre), a las 6:30 p.m. (hora colombiana), en Maturín. Ambos encuentro se podrán ver EN VIVO, como siempre, por la señal de Gol Caracol, por www.golcaracol.com y también por nuestra APP de Ditu. Con eso se cerrará la acción en los clasificatorios al Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá.