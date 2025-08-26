Sanción a Argentina por “discriminación” contra Selección Colombia; a la FIFA no le tembló la mano

Argentina viene de empatar 1-1 ante su gente en el estadio Más Monumental, en un reñido y vibrante partido contra la Selección Colombia, por lo que ahora buscará volver a la victoria en su casa cuando reciba a Venezuela el próximo jueves 4 de septiembre.

Sin embargo, la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) emitió un comunicado sobre la venta de boletas para dicho encuentro frente a la Vinotinto, en el que tendrán una sanción por lamentables hechos presentados contra la ‘tricolor’.

La FIFA, máximo organismo del fútbol mundial, fue el que emitió este castigo para Argentina de cara al partido contra Venezuela, para buscar combatir la “discriminación”.



Argentina y la sanción por discriminación contra Colombia

“Tribuna ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales: la sanción que FIFA le impuso a Argentina”, titularon en ‘TyC Sports’ para informar sobre el castigo que le pusieron a la albiceleste. Además, explicaron que “la misma corresponde a los cánticos de discriminación y homofóbicos en el último partido de la Selección ante Colombia en la cancha de River”, pero sin dar más detalles.

De hecho, citaron el comunicado de la AFA en la que señalaron que no habrá disponibles unos sectores del estadio para el duelo de Argentina vs Venezuela (4 de septiembre), por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”, de leyó en el comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino.

De igual forma la AFA hizo un llamado a los hinchas de la Selección Argentina para evitar cánticos discriminatorios o de homofobia.

“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste”, cerraron en el escrito.



Así se jugarán las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas:

Fecha 17 de Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 4 de septiembre



Paraguay vs Ecuador – 6:30 p.m.

Argentina vs Venezuela – 6:30 p.m.

Uruguay vs Perú – 6:30 p.m.

Colombia vs Bolivia – 6:30 p.m.

Brasil vs Chile – 7:30 p.m.

Fecha 18 de Eliminatorias Sudamericanas

Martes 9 de septiembre

