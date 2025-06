Quién es Laura Morales, la maratonista colombiana que la está rompiendo en el atletismo sudamericano

Laura Morales es una fondista boyacense que ha ganado competencias de atletismo tanto a nivel nacional como internacional, rompiendo récords en este deporte y siendo catalogada como una de las mejores del continente.

Con una historia marcada por la superación y el sacrificio en busca de mejores oportunidades, esta atleta comenzó a destacarse en su deporte desde los 13 años, llegando incluso a convertirse en embajadora de una de las marcas más importantes del mundo.

En entrevista con Caracol Sports, Laura reveló que ahora su nueva vida transcurre en un país vecino: "Yo estoy viviendo en Brasil, exactamente en Río de Janeiro hace casi seis años; he representado a Boyacá y Colombia en algunos eventos, y he encontrado mi lugar acá gracias a Dios", inició diciendo.

Algunos de los logros de Laura Morales

"He representado a Colombia en la rama Sub-23, el Panamericano en Cali, he estado en varias carreras Colombia incluyendo en Funza, yo por lo general voy a entrenar a Colombia por la altura, hago mis entrenamientos allá y luego vengo a Brasil nuevamente a competir. Corrí hace poco en Porto Alegre 21 kilómetros, mejoré mi marca personal hice e hice un muy buen resultado, resultado que me pone primera en el ranking colombiano en esa distancia, y ahora con el resultado de los 10 kilómetros de la maratón de Río de Janeiro, me pone entre las mejores de Colombia y entre las 10 mejores del continente", dio a conocer la fondista boyacense.

Firme candidata para representar a Colombia en los Juegos Olímpicos

"La preparación para los Juegos Olímpicos es mucho más extensa y fuerte. Faltan casi tres años, pero los entrenadores me dice que por los resultados que he tenido me dicen que puedo ser la representante para Colombia en maratón. Yo lo veo posible y lo sueño bastante, esperemos como se siguen dando las cosas de aquí hasta que se acerque el año de los Juegos Olímpicos".

¿Por qué partir a Brasil?

"Los resultados que hoy tengo como atleta es gracias a Brasil, estoy muy agradecida con Brasil, me ha acogido muy bien, mis patrocinadores hoy en día son de aquí: represento a Adidas Brasil, y a una empresa privada también de acá, entonces los resultados y la deportista que soy hoy es gracias a ese apoyo. Lamentablemente en Colombia el apoyo al deporte está muy difícil, hace falta el círculo de empresa privada, que tengan interés y lo vean como una oportunidad de imagen a los deportistas, y eso es lo que hace la diferencia en Brasil, el running está muy fuerte, la última vez que fui a Colombia ví que está creciendo más este deporte y eso es bueno".