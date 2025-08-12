Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Se encienden las alarmas en Barcelona; se estrenarán en liga sin su 'arma letal' en ataque

Se encienden las alarmas en Barcelona; se estrenarán en liga sin su 'arma letal' en ataque

Los dirigidos por Hansi Flick debutarán en LaLiga frente al Mallorca y en las últimas horas se confirmó una baja sensible en el equipo para este importante duelo.