Se encienden las alarmas en Barcelona; se estrenarán en liga sin su 'arma letal' en ataque

El mediapunta Dani Olmo ha sido la principal novedad del primer entreno semanal del equipo de Hansi Flick, en el que ha vuelto a ser baja el delantero polaco Robert Lewandowski, que tiene muy complicado estar disponible en el estreno en Son Moix ante el Mallorca este sábado.

Olmo fue baja en el pasado trofeo Joan Gamper después de arrastrar molestias por una sobrecarga muscular. Tras unos días de entrenamiento al margen del grupo, este martes ya se ha integrado en el trabajo del equipo.

No así Lewandowski, que tampoco jugó el Gamper, debido a unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo y con un periodo de baja que no se ha anunciado por los servicios médicos del club catalán.

Como ya ha ocurrido desde prácticamente en el inicio de la pretemporada, además de los disponibles del primer equipo, Flick ha contado con los jugadores del filial Toni y Guille Fernández, Jofre Torents, así como Pedro 'Dro' Fernández, que ya han tenido sus minutos en la gira asiática.

Según ha informado el club, antes del inicio del entrenamiento los jugadores han recibido una charla por parte de un responsable del comité técnico de árbitros, algo habitual en el inicio de la cada temporada.

Robert Lewandowski, delantero polaco del Fútbol Club Barcelona. AFP

El de este martes ha sido el primer entrenamiento para preparar el estreno de los 'azulgranas' en Palma este sábado). El plan recoge entrenamientos los próximos días. El viernes, víspera del estreno liguero, Flick ofrecerá una rueda de prensa y los primeros quince minutos de la sesión será abierto para los medios de comunicación.

¿Este será el año de ganar la 'Champions' para el Barcelona?

Con Lamine Yamal convertido ya en una superestrella, el Barcelona afronta la segunda temporada de Hansi Flick en el banquillo con el reto de consolidar el exitoso proyecto creado el año pasado y ganar la Liga de Campeones, el único trofeo que se le resistió el curso anterior.

Para lograrlo, el equipo azulgrana ha hecho algunos retoques en la portería (Joan García) y la delantera (Marcus Rashford y Ronny Bardghji) para confeccionar una plantilla aún más completa y equilibrada que aspira a ganarlo todo.

Joan García, fichado del Espanyol por los 25 millones de euros que costaba su cláusula, fue el portero de LaLiga con más paradas la pasada campaña y, a sus 24 años, llega al Barça para ser el meta titular.

Los problemas físicos de Marc-André ter Stegen, que se perdió casi todo el curso pasado por una lesión de rodilla y este verano ha vuelto a pasar por el quirófano para ser de nuevo intervenido de la espalda, han obligado al club azulgrana a fichar al meta catalán y a renovar al polaco Wojciech Szczesny.

Sin embargo, la apuesta por Joan García abrió un cisma con Ter Stegen, quien inicialmente se negó a autorizar que el Barcelona utilizase su lesión para hacer espacio en la masa salarial e inscribir al nuevo guardameta.