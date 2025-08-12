Otra vez Lothar Matthäus venenoso con Luis Díaz en Bayern Múnich; acá lo que dijo

Luis Díaz se ha convertido en el gran protagonista del mercado de fichajes en Alemania. El delantero colombiano, figura de la Selección Colombia, fue adquirido por el Bayern Múnich a cambio de una cifra cercana a los 75 millones de euros, procedente del Liverpool. Esta operación lo convierte en una de las contrataciones más costosas en la historia del club bávaro y en el fichaje estrella para la temporada que está por comenzar.

Desde su llegada a Múnich, el nacido en Barrancas, La Guajira, ha generado una verdadera revolución entre los aficionados. En cada entrenamiento y aparición pública, los hinchas del Bayern buscan una fotografía o un autógrafo del colombiano, quien se muestra concentrado y motivado ante el nuevo desafío que afrontará en su carrera deportiva. Sin embargo, no todas las opiniones han sido positivas respecto a su fichaje.

Lothar Matthäus lanzó nuevo dardo para Luis Díaz

Luis Díaz con el Bayern Múnich

Uno de los críticos más notorios ha sido Lothar Matthäus, leyenda del fútbol alemán y exjugador del Bayern Múnich, quien puso en duda la conveniencia de pagar una suma tan elevada por Díaz debido a su edad.

“Díaz ya tiene 28 años, Nick Woltemade solo 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz. Si alguien fuera mezquino, podría preguntarse: ¿Por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, quien ya se ha comprometido con el FCB? El VfB Stuttgart probablemente se habría conformado con lo que costó Díaz”, declaró Matthäus, generando un intenso debate en la prensa alemana.

El histórico capitán de la selección alemana también volvió a referirse a Woltemade, joven talento valorado en menos que Díaz y que ha sido objetivo del Bayern desde hace tiempo.

“El Bayern no quiere quedar mal, pero si la oferta de 55 millones es la decisión final, Woltemade debería preguntarse: ‘Pagaste 75 millones € por Luis Díaz, ¿por qué no pagas 65 millones € por mí?’”, añadió Matthäus, dejando claro que no comparte la estrategia de fichajes del club.

🗣️ Lothar Matthaus: "Bayern yüzünü kaybetmek istemiyor, ancak teklif edilen 55 milyonun son nokta olması gerekiyorsa, o zaman Woltemade kendine şunu sormalı: 'Luis Díaz için 75 milyon € ödediniz de, benim için neden 65 milyon € bonservis ödemiyorsunuz?'" pic.twitter.com/RimBDaPAao — Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) August 12, 2025

¿Cuándo se jugará la Supercopa de Alemania?

Luis Díaz podría tener su primer gran reto oficial con el Bayern Múnich muy pronto. El conjunto bávaro disputará la Supercopa de Alemania el sábado 16 de agosto frente al Stuttgart en el MHP Arena. El encuentro está programado para iniciar a la 1:30 p. m. (hora colombiana) y representará la oportunidad perfecta para que el guajiro deje su huella desde el comienzo de la temporada.

Con la mira puesta en ese duelo, Díaz buscará no solo ganar su primer título en Alemania, sino también comenzar a silenciar las críticas de Matthäus y de todos aquellos que dudan de su fichaje.