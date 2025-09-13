Santander acogerá importante evento de motociclismo en Colombia; adrenalina en Off-Road

La cita anual más esperada por la comunidad Royal Enfield en Colombia regresa más salvaje, más aventurera y más emocionante que nunca. Del 17 al 19 de octubre, los caminos de Santander serán el epicentro de una experiencia única de motociclismo puro.

REunion 2025 invita a riders de todo el país a tres días de naturaleza, cultura y adrenalina sobre dos ruedas, con San Gil como nueva sede oficial. La Ruta Off-Road tendrá trochas, polvo y terrenos desafiantes para los que viven la moto más allá del asfalto.

Un encuentro con la comunidad motera más vibrante del país

Después de recibir en 2024 a riders que cruzaron más de 1.000 km para llegar a La Tebaida, este año el REunion 2025 se acerca al norte del país, sin dejar de convocar a motociclistas de todas las regiones. San Gil, con su espíritu aventurero y su gente cálida, será el escenario perfecto para celebrar lo que más nos une: la pasión por rodar.

Programación general



Viernes 17 de octubre: bienvenida oficial, entrega de kits y una noche cultural con música y arte local.

bienvenida oficial, entrega de kits y una noche cultural con música y arte local. Sábado 18 de octubre: rodadas oficiales, paradas fotográficas, momentos de camaradería y gran fiesta de clausura.

rodadas oficiales, paradas fotográficas, momentos de camaradería y gran fiesta de clausura. Domingo 19 de octubre: test rides de los modelos más recientes, experiencias sorpresa y despedida.

“Esperamos a más de 200 participantes entre pilotos y acompañantes. Aún hay cupos disponibles. El REunion ya es una fecha marcada en el calendario motero nacional, y esta edición promete fortalecer aún más nuestra comunidad: un colectivo diverso, en movimiento, que crece con cada kilómetro compartido”, afirma Amaury Layolle, gerente de ventas en LATAM de Royal Enfield.