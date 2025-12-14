¿Ya hay ganador del premio Puskás 2026? Golazo de mitad de cancha y con túnel incluido

Abdul Fatawu, extremo ghanés del Leicester City, se robó el show y las portadas en el triunfo 3-1de su equipo contra el Ipswich Town en el Championship, al anotar un gol que seguramente será candidato al premio Puskás el próximo año. El joven jugador no solo amplió la ventaja para su equipo en el minuto 43, sino que lo hizo con una jugada de antología que combinó audacia, técnica y precisión.

La jugada ocurrió al borde del descanso, consolidando el 2-0 parcial para 'los foxes'. Fatawu inició una carrera electrizante en el mediocampo, donde ejecutó un espectacular túnel sobre un defensor rival, dejando atrás la marca con maestría. Sin dudarlo un instante y viendo al arquero del Ipswich adelantado, sacó un potente y preciso zurdazo antes del círculo central. El balón tomó una trayectoria perfecta por encima de la defensa y del guardameta, que solo pudo verlo entrar en la red.



Vea el gol de mitad de cancha de Abdul Fatawu