Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Ya hay ganador del premio Puskás 2026? Golazo de mitad de cancha y con túnel incluido

¿Ya hay ganador del premio Puskás 2026? Golazo de mitad de cancha y con túnel incluido

En el fútbol de Inglaterra se presentó un gol que es viral en redes sociales dada su espectacularidad y muchos ya lo piden para el premio Puskás del otro año.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Abdul Fatawu, jugador del Leicester City, autor del golazo de mitad de cancha
Abdul Fatawu, jugador del Leicester City, autor del golazo de mitad de cancha
Foto: X/@LCFC

Publicidad

Publicidad

Publicidad