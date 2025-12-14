Jorge Carrascal, con ganas de enfrentar a PSG; "venimos con confianza, estamos preparados"

El mediocampista colombiano Jorge Carrascal se encuentra a las puertas de disputar el partido más trascendental de su carrera a nivel de clubes. Con la camiseta del Flamengo, el talentoso volante se prepara para enfrentar al poderoso Paris Saint Germain en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, un choque que medirá la ambición sudamericana contra el poderío europeo.

Tras un rendimiento brillante con el 'mengao', que incluyó el título de la Copa Libertadores, Carrascal se ha consolidado como una pieza clave en el esquema del técnico Filipe Luís. Su habilidad para desequilibrar en el último cuarto de cancha y su visión de juego lo han convertido en el motor creativo del equipo brasileño. No obstante, el desafío que se avecina en el estadio Ahmad Bin Ali es de proporciones épicas, algo que el propio cartagenero ha reconocido sin tapujos.

"Tenemos que descansar un poco, recuperarnos bien, va a ser un partido muy difícil, sabemos la clase de equipo que es PSG, nosotros venimos con confianza, con actitud y ganas de seguir, estamos bien preparados", declaró Carrascal, consciente de que el club francés, vigente campeón de la UEFA Champions League, es el claro favorito. Este encuentro no solo pone en juego un título internacional de prestigio, sino que también sirve como un escaparate mundial para un jugador que busca afianzarse en la élite y consolidar su lugar en la Selección Colombia de cara a los retos futuros.

Jorge Carrascal, jugador colombiano, en un partido con Flamengo AFP

El camino del Flamengo hasta esta instancia ha sido sólido, superando primero a Cruz Azul y luego al Pyramids egipcio. Sobre el triunfo contra los africanos de este sábado, el cartagenero afirmó: "Muy contento por el esfuerzo que hicieron todos los compañeros. El primer tiempo un poco difícil, traté de mirar bien los espacios y donde podía recibir. El segundo tiempo fue más fácil para encontrar los espacios, nos enfrentamos a un rival que es competitivo, fue un partido difícil y al final ganamos con la pelota quieta".



El duelo contra el campeón de Europa será un reto mayúsculo, pero Flamengo espera dar el golpe de gracia. Carrascal, con su gambeta y su carácter indomable, será uno de los hombres llamados a liderar la hazaña en suelo qatarí. Para el volante de la 'tricolor', este no será solo un partido por un trofeo, será una plataforma para demostrar que su fútbol está al nivel de la élite mundial. El crucial encuentro por el título de la Copa Intercontinental de la FIFA se disputará este miércoles a las 12:00 p.m. (hora de Colombia).