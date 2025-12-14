Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, con ganas de enfrentar a PSG; "venimos con confianza, estamos preparados"

Jorge Carrascal, con ganas de enfrentar a PSG; "venimos con confianza, estamos preparados"

El colombiano Jorge Carrascal, quien fue la figura de Flamengo frente a Pyramids, se refirió al PSG, su rival en la gran final de Copa Intercontinental de la FIFA.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
Jorge Carrascal, en el último partido de Flamengo en la Copa Intercontinental
Jorge Carrascal, en el último partido de Flamengo en la Copa Intercontinental
Foto: AFP

