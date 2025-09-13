Colombia se lució en la etapa 20 de Vuelta a España: tres ciclistas dieron de qué hablar

La vigésima y penúltima etapa de la Vuelta a España 2025, la cual decidirá el ganador de la carrera en la Bola del Mundo, arrancó esté sábado 13 de septiembre en la localidad madrileña de Robledo de Chavela, rodeada de una que otra protesta por la participación del Israel-Premier Tech. Eso sí, por fortuna, sin incidentes y controlado.

Los corredores comenzaron la etapa con tranquilidad en el tramo neutralizado, acompañados en los bordes de la carretera por decenas de manifestantes con banderas de Palestina, situados más allá del cordón policial que protege la carrera. Por eso, una vez se dio vía libre y terminó el inicio neutralizado, se presentaron movimientos.

Colombia, con varios de sus exponentes, hizo de las suyas. El primer en intentarlo fue Egan Bernal, del INEOS Grenadiers. Posteriormente, Juan Guillermo Martínez, corredor del Team Picnic PostNL, también se lució y dio de qué hablar por algunos segundos. Y faltaban más: Brandon Rivera apareció en el frente de carrera de la jornada.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en el frente de carrera de la etapa 20 de la Vuelta a España Getty Images

Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, fue otro de los 'escarabajos' que aceleró el paso e incluso le alcanzó para sumar algunas unidades en un puerto. Esto ocurrió en el Alto de la Escondida, que fue un puerto de tercera categoría. Allí, el bogotano se hizo con un punto, solo detrás de su compañero, Jack Haig, y Mauri Vansevenant.

Finalmente, el esfuerzo que mostraron en el comienzo de la etapa 20 de la Vuelta a España, tuvo su recompensa. Egan Bernal y Brandon Rivera, ambos del INEOS Grenadiers, y Santiago Buitrago hicieron parte de la fuga de la jornada, junto a otros 33 corredores, que lograron sacar una ventaja de casi dos minutos sobre el pelotón.