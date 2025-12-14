Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich extrañó a Luis Díaz: estuvo a pocos minutos de perder su invicto en Bundesliga

Bayern Múnich extrañó a Luis Díaz: estuvo a pocos minutos de perder su invicto en Bundesliga

Luis Díaz no pudo jugar por acumulación de tarjetas amarillas y su equipo estuvo cerca de caer contra el último de la tabla de posiciones, que lo puso en apuros.

Por: EFE
Actualizado: 14 de dic, 2025
Bayer Múnich, que no contó con Luis Díaz, sufrió más de la cuenta contra Mainz 05, en la Bundesliga
AFP

